T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya deviydi şimdi icradan satılık!

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı Uzel Traktör Fabrikası’nı tüm...

14 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı Uzel Traktör Fabrikası’nı tüm teçhizatları ile birlikte 250 milyon 621 bin 275 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

AA muhabirinin icrafirsatlari.com sitesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eyüp’te 13 bin 928 metrekare yüzölçümlü kargir fabrika ve tapuya kayıtlı taşınırlar için 61 milyon 33 bin 475 lira, 20 bin 2754 metrekare yüzölçümlü bahçeli kargir fabrika ve müştemilat vasıflı taşınmaz ile tapuya kayıtlı taşınır için 88 milyon 991 bin 675 lira, 54 bin 298 metrekare yüzölçümü içinde depolar bulunan çelik konstrüksiyon ve betonarme kargir 3 bina ve arsası ile tapuya kayıtlı taşınırlar için 96 milyon 96 bin 125 lira, Bayrampaşa’da 5 bin 47 metrekare yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz için ise 4 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi. 

Uzel Traktör phantom 3060 resmi

Söz konusu taşınmazlar 22 Kasım 2011’de artırmaya çıkarılacak.

1864 yılında kurulan Uzel Traktör, "Uzel Corporation " adı ile şirketleşmişti.

Uzel, dünyanın "en büyük" 10 traktör üreticisi arasında yer alıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24