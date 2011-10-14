Dünya deviydi şimdi icradan satılık!

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AA muhabirinin icrafirsatlari.com sitesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eyüp’te 13 bin 928 metrekare yüzölçümlü kargir fabrika ve tapuya kayıtlı taşınırlar için 61 milyon 33 bin 475 lira, 20 bin 2754 metrekare yüzölçümlü bahçeli kargir fabrika ve müştemilat vasıflı taşınmaz ile tapuya kayıtlı taşınır için 88 milyon 991 bin 675 lira, 54 bin 298 metrekare yüzölçümü içinde depolar bulunan çelik konstrüksiyon ve betonarme kargir 3 bina ve arsası ile tapuya kayıtlı taşınırlar için 96 milyon 96 bin 125 lira, Bayrampaşa’da 5 bin 47 metrekare yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz için ise 4 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi.Söz konusu taşınmazlar 22 Kasım 2011’de artırmaya çıkarılacak.1864 yılında kurulan Uzel Traktör, "Uzel Corporation " adı ile şirketleşmişti.Uzel, dünyanın "en büyük" 10 traktör üreticisi arasında yer alıyor.