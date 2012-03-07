Dünya devi Walmart Türk şirketi GAAT’ı aldı

T24 - Ciro liginde dünyanın en büyük şirketi olan Walmart, Türk şirketi GAAT’ı satın aldığını duyurdu. GAAT’ın ürettiği George marka konfeksiyon ürünleri, Walmart’ın İngiltere’de sahip olduğu 532 mağazalı Asda adlı marketlerde satılıyor.

Dünyanın en büyük şirketi Walmart, Türkmen Grubu’na ait GAAT’ı satın aldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkmen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atila Türkmen, Türkiye, Mısır ve Sri Lanka’daki 80 üreticiyle Walmart’ın İngiltere’deki süpermarketi Asda’nın konfeksiyon markası George için üretim yaptıklarını söyledi. 421 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük şirketi olan Walmart, Türk tekstil şirketi GAAT’ı bünyesine kattı. Walmart’ın İngiltere’deki süpermarket zinciri Asda’nın konfeksiyon markası George, Türkmen Grup’a ait tedarik zinciri yönetimi şirketi GAAT’ı bünyesine katmak üzere anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Satış fiyatı açıklanmazken, hisse devrinin yılın ikinci yarısında tamamlanacağı ifade edildi.

532 markette satılıyor

Süpermarket modasının öncü markası olan George, tasarım ürünü giysileri yüksek kalite ve uygun fiyatla satmasıyla tanınıyor. İngiltere genelinde 532 Asda süpermarket zincirinde satılan George ürünlerine, internet üzerinden de ulaşılabiliyor. George için yılda 237 milyonun üzerinde giysi üretiliyor ve şirket sattığı tüm ürünleri 100 günlük garanti kapsamına alıyor.

Türkmen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atila Türkmen, George’un en büyük tedarik zinciri yönetimi ortağı olduklarını ve küresel ölçekte faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“GAAT, Türkiye, Mısır ve Sri Lanka’da 80’in üzerinde tekstil üreticisinin yönetimini üstlenen bir şirket. 1999’da başlayan işbirliğimiz, George’un İngiltere’de önde gelen giyim markalarından biri haline gelmesinde önemli rol oynadı. Tasarım, kalite ve değere büyük önem veren George, bir ailenin tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğine sahip. George markası, İngiltere’nin ikinci büyük süpermarket zinciri Asda’ya ait. Asda yaklaşık 13 yıl önce Walmart tarafından satın alınmıştı. George markası halen İngiltere’deki Asda mağazalarının yanı sıra Walmart mağazalarının bulunduğu yedi ülkede daha satılıyor.”

Hızlı üretim

Türkmen Grup’un 1972 yılında kurulduğunu kaydeden Atila Türkmen, şu bilgileri verdi:

“Türkmen Grup bünyesindeki Concorde ve ATT fabrikaları ile GAAT’ın toplam 1700 çalışanı bulunuyor. Yıllık 50 milyon adet ihracat yapıyoruz. Grubumuz, 1995’te kurduğumuz baskı boya terbiye fabrikası, koleksiyon yatırımı, esnek ve hızlı üretim özellikleriyle dünya tekstil sektöründe önemli bir yere sahip. 1999 yılında kurduğumuz GAAT, 12 senedir George markasının münhasır stratejik çözüm ortağı. Tedarik zinciri yönetim sürecinde tasarımdan, satın almaya, üretimden, teslimata kadar her türlü yetkinlik ve deneyime sahip. 80’in üzerinde tedarikçisi ile George’un Türkiye, Mısır ve Sri Lanka’daki fabrikalarını yöneterek, üretim programları ve hammadde tedarik süreçlerini koordine ediyor.”

‘Başarı hikayesinin parçası’

George markasının başarı hikayesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduklarını belirten Türkmen, “GAAT, tedarik zinciri yönetimi konusundaki tecrübesini, George’un perakendedeki liderliğiyle birleştireceğiz” dedi.

‘Mükemmel İşbİrlİğİ’

George Genel Müdürü Andrew Moore da satın alma işleminin, heyecan verici bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu sayede George markası olarak İngiltere’de ve dünyanın diğer bölgelerinde yayılmaya devam ederken tasarım, kalite ve değer sunma anlamında artık daha da hızlı hareket edebileceğiz. Son 10 yıl boyunca GAAT’la mükemmel bir işbirliği geliştirdik. Atila Türkmen ve ekibinin gerçekleştirdiği müthiş çalışma, George’un büyümesinde ve başarısında önemli bir rol oynadı. Atila Türkmen ve ekibinin George markası ve ekibiyle bütünleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. GAAT ekibini, George, Asda ve Walmart ailesine dahil etmemiz, kalite, değer ve tasarım anlayışımızı daha da güçlendirerek, müşterilerimizi George yelpazesinin rakipsiz standartlarıyla memnun etmemizi sağlayacak.”