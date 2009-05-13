Dünya devi üretimini yüzde 20 azaltacak

Japon otomotiv şirketi Toyota, bu yıl üretimini yüzde 28 azaltacağını bildirdi. Bu, şirketin son 7 yıldaki en düşük üretim seviyesi olacak.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, 2008 yılında 9,24 milyon adet olan araç üretiminin bu yıl 6,68 milyon adet olmasını planladığını açıkladı.



Toyota sözcüsü Ryoko Nishinohara, "Bu ciddi koşulların bu yıl da sürmesini bekliyoruz" dedi.



Özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere düşen taleple mücadele eden Toyota, fabrikalarda üretime ara verdi, Japonya'da geçici işçileri işten çıkardı ve Amerikalı işçileri emekliliğe özendiren mali teşvikler önerdi.



Camry ve hibrid aracı Prius gibi çok satan modelleri üreten ve geçen yıl yıllık satışlarda ABD'li otomotiv şirketi General Motors'u (GM) geçerek dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, dün, Japonya'da Aichi bölgesinde bulunan Kamigo motor fabrikasındaki 11 üretim hattından 3'ünde üretimi durduracağını bildirmişti.

