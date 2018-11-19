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Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de 9 ayda 73 milyon Euro zarar ettiğini açıkladı: Olağanüstü etkilendik

"Yeni fiyatlandırma Euro cinsinden"

19 Kasım 2018 13:31

Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve yazarı Emre Özpeynirci, 30’dan fazla ülkede yönettiği 1.8 milyonun üzerinde araçla dünyanın önde gelen kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan'ın Türkiye’deki yaklaşık 24 bin araçlık operasyonu nedeniyle 2018 yılında ciddi kayıplar yaşadığını yazdı. 

Emre Özpeynirci LeasePlan’ın Türkiye’de kurda yaşanan  dalgalanma nedeniyle ilk 9 ayda 73 milyon Euro (vergi öncesi 84 milyon Euro) zarar ettiğini şirketin  tüm dünyadaki kârını neredeyse yarı yarıya düştüğünü bildirdi. Yazar, şirketin bu nedenle dünyada halka açılma planını  ekim ayında iptal ettiğini aktardı. 

"Euro cinsinden yeni fiyatlandırmalar getirilecek"

LeasePlan CEO’su Tex Gunning'in LeasePlan’ın kur riskine maruz kaldığı tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bu durumdan olağanüstü etkilendiklerini açıkladığını kaydeden Özpeynirci, Tex Gunning'in Türkiye'de döviz kurundaki dalgalanmaya maruz kalmayı azaltmak için net önlemler aldıklarını belirtiğini  Euro cinsinden yeni fiyatlandırmaların getirileceğini ifade etti. 

Emre Özpeynirci'nin "Dünya devinin Türkiye şoku!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

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