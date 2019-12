-DÜNYA DEVİ KARADENİZDE PETROL ARAYACAK İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Karadeniz'deki petrol arama çalışmaları konusunda dördüncü bir şirketin geleceğini belirterek, ''Görüşmeler başlıyor. Dünya devlerinden bir tanesi'' dedi. Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türk-Avrasya İş Konseyleri Genel Kurul Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Karadeniz'deki petrol arama çalışmalarına ilişkin, Karadeniz'in Hazar gibi veya Hazar'dan da daha etkili olabilecek bir deniz olduğunu, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yıldız, şu ana kadar bu konuda 3 şirketin somut çalışmaları ve anlaşmaları bulunduğunu anımsattı. Bu çalışmaların daha süreceğini, bundan sonra da mutlaka gelecek firmaların olacağını ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi: ''Biz TPAO'nun faaliyetlerinden elde ettiğimiz karları arama kalemlerine ve bütçesine aktarıyoruz, bu çok önemli bir şey. Çünkü biz arayarak mutlaka ümit ettiğimiz, inandığımız sonuca inşallah ulaşacağız. Tabii ki matkabın ucu petrole değmeden her türlü açıklamanın aslında çalışanlara ve sektöre zararlı olduğunu söyleyebilirim. Ancak ümitli olduğumuzu ve bu çalışmalarla alakalı gayretlerimizin eksilmeden devam ettiğini tekrar edebilirim.'' Bakan Yıldız, Karadeniz'deki petrol aramalarında dördüncü bir şirketin gelmesine ilişkin bir soru üzerine de, ''Gelecek inşallah. Görüşmeler başlıyor. 2011 için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dünya devlerinden bir tanesi'' dedi. Aramalara ilişkin 2011 bütçe hedefi konusunda da ise Yıldız, ''Bulunduğumuz rakamdan her zaman daha fazlasını aktaracağız. Artık aramalar için 1 milyar doların üzerindeki rakamları konuşuyoruz'' dedi. Yıldız, Karadeniz'deki çalışmaların bitirildikten sonra eş zamanlı olarak Akdeniz'e gireceklerini, 2011'de böyle bir çalışmalarının bulunduğunu bildirdi. -''BÜYÜK FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN LİG DEĞİŞTİRECEĞİNİ ÇAĞ ATLAYACAĞINI GÖSTERİYOR''- Taner Yıldız, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısında sanayicilere ''Dünyanın en pahalı enerjisini kullanacaksınız'' şeklinde ifadeleri bulunduğunu belirterek, yorumlarını sorması üzerine, şunları söyledi: ''O bilgi yanlış bir bilgi. Eğer doğru olduğuna inanılarak söyleniyorsa yanıltıcı bir bilgidir. Dünyanın en pahalı elektriği burada kullanılmıyor. Eğer bu konuda çarpma bölme hataları yapılıyorsa, bu konuda yardımcı olabiliriz. Nükleer güç santrallarıyla alakalı büyük fotoğrafın görülmesi lazım. Bu büyük fotoğraf komple Türkiye'nin bir lig değiştireceğini, çağ atlayacağını gösteriyor. Bunu ben önceden nasıl anlatayım? Bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Ben ümit etmek isterim ki nükleer santralın doğru bir iş olduğuna muhalefet partisi de inansın. İnanmıyorlarsa da biz yolumuza devam edeceğiz.'' Yıldız, bir gazetecinin, ''Bunu daha iyi anlatmak için bir şey düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusunu da ''Biz her zaman hazır olduğumuzu söyledik, CHP'ye de MHP'ye de nükleer güç santrallarıyla ilgili bilgi talep etmeleri halinde her zaman bu bilgiyi verebiliriz. Bu konuda çok rahatız'' dedi. Yıldız, nükleer güç santrallarının kurulmasına ilişkin tarih konusunda da, ''Hızlıca proje şirketleriyle birlikte kurulması ve iki anlaşmanın bir arada yürütülmesi için uğraşıyoruz. Hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de 2020 yılına kadar iki tane nükleer güç santralının kazandırılmasıyla alakalı işlemin tamamlanmış olması gerekiyor. Hedefimiz bu'' dedi.