Dünya çocukları ‘Barış Ekmeği' pişirdi

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’NİN de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 65 çocuk dünya barışı için ‘Barış Ekmeği’ pişirdi. Esenler Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte dünya liderlerine barış mesajı da verildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Barış Ekmeği Festivali, “Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz” sloganıyla bu sene Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye\'den 65 çocuğu bir araya getirdi. Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Dr. Serdar Çam, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında çocukların katıldığı etkinliklerin anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan program Barış Korosu\'nun şarkıları ve Barış Filmi gösterimiyle devam etti.

“ÇOCUK, EKMEK VE BARIŞ İNSAN HAYATI İÇİN ÖNEMLİ KAVRAMLARDIR”

Konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Göksu, “Dokuz yıl önce de dünyada çocuklar kan ve gözyaşı döküyordu. Dünyada insan hayatı için çok önemli kavramlar vardır. Bunlar çocuk, ekmek ve barıştır” dedi.

“DİN, DİL, IRK ÖNEMLİ DEĞİL; BARIŞ OLSUN”

Kolombiyalı Analise Forbes, “Dünyada tüm çocuklar mutlu olsun ve barış olsun” diye konuşurken, İstanbul’un çok sevdiğini kaydeden Hırvatistanlı LeaDevic, “Din, dil, ırk önemli değildir. Herkes ailedir. Savaşa karşıyız” ifadelerini kullandı.

BARIŞ EKMEĞİ, MEKTUPLARLA BİRLİKTE LİDERLERE GÖNDERİLDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte Barış Ekmeği\'nin hamurunu hazırladı. 9 ülkeden getirilen un ve sularla hazırlanan Barış Ekmeği, Göksu ve diğer protokol üyelerince fırından çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara ikram edildi. Pişirilen barış ekmekleri, daha sonra barış mektupları ile birlikte dünya barışına katkı sunması için dünya liderlerine gönderildi.

ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Festivalde, çocukların yeteneklerini sergiledikleri ve dünya barışına çağrı yapan resmin yer aldığı Barış Duvarı\'nın da açılışı yapıldı. Çocuklar programın sonunda söyledikleri şarkılar ve yöresel danslarıyla yeteneklerini sergiledi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)