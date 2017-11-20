'Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yetim çocuklara özel eğlence düzenledi

İSTANBUL, (DHA) - Beykoz Belediyesi “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla yetim çocuklara özel bir dizi etkinlik düzenledi. Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (YETKİM)’in de destek verdiği etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için illüzyon gösterileri, maskot eğlenceleri, hediyeler, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlar hazırlandı. Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan yetim çocuklar, şekilli balonlarla oynadı. Kültür Merkezi içerisinde yer alan Feridun Karakaya Salonu\'nda gerçekleştirilen Beykoz Çocuk Destek Merkezi öğrencilerinin semazen gösterisi ve şiir dinletisi katılımcılardan büyük alkış topladı. Etkinlik illüzyon ve çeşitli eğlence gösterileriyle devam ederken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“ÇOCUKLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı olan YETKİM Başkanı Baki Yazgan, kendisinin de 14 sene yetiştirme yurdunda kaldığını ifade etti. Çocukların yerine kendini koyarak konuştuğunu söyleyen Yazgan, düzenlenen etkinliğin çocukları çok mutlu ettiğini söyleyerek Beykoz Belediyesi Başkanı Yücel Çelikbilek’e teşekkür etti. Dünyadaki çocuk ölümleri, çocuk haksızlıkları, kaybolan çocuklar ve mülteci çocuklar ile ilgili de önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Yazgan, konuşmasının sonunda YETKİM ile ilgili, “Çocuk yuvalarında, sevgi evlerinde ve yetiştirme yurtlarında kalan yetim çocuklar için gönüllü yardımcılar bulup gönüllü aile edindiriyoruz. Ayrıca yetiştirme yurdundan ayrılan çocuklarımız için de ilk adım evleri açıyoruz. Çocuklarımız bu evlerde barınıyor. Onları evliliklerinde ve askerliklerinde de yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

“GÖNÜL İSTER Kİ HİÇBİR ÇOCUK BÖYLE KURUMLARDA OLMASIN”

Etkinlik ile ilgili konuşan Beykoz Belediyesi Çocuk Destek Merkezi Müdürü Rauf Antep, ise şunları söyledi:

“Çocuk hakları dünyadaki bütün çocukları ilgilendiriyor. Gönül ister ki hiçbir çocuk böyle kurumlarda olmasın ama biz elimizden geldiğince onları normal bir hayata yönlendirmeye çalışıyoruz. Biz bakanlığımız olarak çocukları kurslara yönlendiriyoruz. Merkezimizde İngilizce, müzik, resim, el sanatları, değerler eğitimi ve bahçe bakımı kursu bulunuyor. 17-18 yaş arası çocuklarımızdan 7 tanesi Geleceğe İş Başı Projesi kapsamında büyük holdinglerde çalışmaya başladı. Okul hayatları devam eden diğer çocuklarımızın da okul ihtiyaçlarını karşılamaktayız.”

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