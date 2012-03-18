Dünya cinsel güç için 5 milyar dolar harcadı

T24- Dünyada son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan cinsel gücü artıran ürün pazarı 5 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu pazarın yüzde 95’ini ağız yoluyla alınan ilaçlar oluşturdu.

Hürriyet'in haberine göre, cinsel gücü artıran ilaçlar dünyada önemli bir sektör oluşturdu. Geçtiğimiz yıl en çok Amerika’da kullanılan bu ilaçlar 5 milyar dolarlık bir sektör yarattı. Bu pazarın yüzde 95’ini ağız yoluyla alınan ilaçlar oluşturuyor. Türkiye’de de son yıllarda hızla yayılan cinsel gücü artırıcı ilaç pazarı 2011’de 350 milyon liralık büyüklüğe ulaştı. Bayer Healthcare sponsorluğunda GFK tarafından yapılan “SatisFACTS” araştırmasına göre, erkeklerin geliri düştükçe seks performansları da olumsuz etkileniyor. Ekonomik nedenler cinsel gücü artırıcı ilaçlara olan talebi de artırıyor.

12 farklı ürün bulunuyor

Son yıllarda Türkiye’de hızla büyüyen pazarda birbirinden farklı 12 ürün bulunuyor. Türkiye’de cinsel gücü artırıcı ilaçların pazarı 350 milyon lirayı yakalasa da taklit ve sahte ürünlerle bu rakam daha da artırıyor. Dünyada bu ilaçlar en çok Amerika’da kullanılıyor. Çin, Brezilya ve Kanada pazarın önemli bir kısmına hakim. Avrupa’da ise pazarın önemli bir bölümü Almanya, Rusya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelere ait. Bu pazarın çok büyük bir kısmını taklit ve sahte ürünler, internet üzerinden satılan ruhsatsız formülasyonlar oluşturuyor. Bu yüzden orijinal ilaç üreticilerinin ürünlerinin üzerinde taklidi önleme amaçlı 120 farklı önlem bulunuyor. Taklit ürün satan yaklaşık 20 bin internet sitesi olduğu tahmin ediliyor ve tüm taklit ürünlerin yüzde 90’ı internet üzerinden satılıyor. Türkiye’de de taklit ve sahte ürünler sektörün başını ağrıtıyor.

Sektör hızlı büyüyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Profesör Hartmut Porst, “Bu pazar son yıllarda hızlı bir büyüme yakaladı. Dünya genelinde 5 milyar dolara ulaştı. Pazarın önemli bölümünü ağız yoluyla alınan ilaçlar oluşturuyor. Bu ürünler performansı artırmak için çok sık kullanılıyor. Yeni geliştirilen, ürünler ve kolay kullanılan formüller, erkeklerin tatmin edici bir seks hayatını kazanmaları için yeni çözümler sunuyor” diye konuştu.

Seks hayatını olumsuz etkileyen nedenler

Genç erkeklerde pornografi seks yaşamını olumsuz etkiliyor.

Orta yaşlı erkeklerde ise en önemli sorun seks sembolleri oluyor.

Daha yaşlı erkeklerde ise ekonomik sorunlar seks hayatını olumsuz etkiliyor.

Hastalık, ilişkide uyumsuzluk ve kitle iletişim araçları ise diğer nedenleri oluşturuyor.

İlaçlarla ilgili bazı detaylar

Türkiye’de 350 milyon liralık pazar var.

Eczanelerde 12 farklı ürün satılıyor.

20 bin internet sitesi taklit ve sahte ürün satıyor.

Bu ürünlerin en çok kullanıldığı il İstanbul oluyor.

İstanbul’u ise sahil illeri takip ediyor.

İlaçlar gençler arasında da yaygın olarak kullanılıyor.

Gençler cinsel performanslarını artırmak için tercih ediyor.

İlaçları alkolle ve ağır bir yemek sonrası kullanmak sonuç vermiyor.

Naneli tabletler etkili olacak

Araştırmaya göre erkeklerin cinsel sorunlar için reçeteli ilaç kullanmadığının altını çizen Hartmut Porst, şu bilgileri sıraladı: “Sorun yaşayan erkekler için güvenli ve etkili tedaviler birkaç yıldır mevcut. Ancak, tedavi görmeyen birçok erkek etkin ve güvenli, etkisini hızlı gösteren, kullanımı kolay ve alınması rahat ilaçlar istiyor. En son geliştirilen çözüm, susuz alınan ve ağızda eriyen nane tadında tablet şeklinde.”