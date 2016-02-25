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Dünya

Dünya çiftçilerinden Cerattepe’ye destek

88 ülkeden 183 örgüt Artvin halkına destek mesajı yolladı

25 Şubat 2016 19:01

88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren, 200 milyondan fazla köylü, topraksız, kadın, genç, yerli, göçmen, tarım ve gıda emekçisinden oluşan uluslararası köylü hareketi La Via Campesina, Artvin halkına destek mesajı yolladı.

Bianet’in haberine göre, Uluslararası Çiftçi Hareketi La Via Campesina, Cerattepe maden projesine karşı direnen Artvin halkının yanında olduğu açıklamasını yaptı.

La Via Campesina (Çiftçi Yolu - LVC) Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında 88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren, 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız, kadın, genç, yerli, göçmen, tarım ve gıda emekçisinden oluşan uluslararası bir köylü hareketi.

LVC’nin yarıyıl toplantısı bu yıl Çiftçi-SEN’in ev sahipliğinde İzmir Seferihisar’da yapılıyor. 21 Şubat günü başlayan toplantı bugün sona eriyor.

LVC etkinliğin son gününde yayınladığı deklarasyonla Artvin halkının Cerattepe’de yapılacak bakır madenciliğine karşı mücadelesine destek verdi.

“Türkiye’de toplandığımız bugünlerde, Artvin halkının Cerattepe maden projesine karşı gösterdiği direnişin farkındayız. Cerattepe mücadelesinin, orman ve su gibi doğal varlıkların ve insanlar dahil tüm canlıların yaşam alanının korunmasına dair olduğunu biliyoruz.

“Doğaya ve yerel halkların yaşamlarına karşı tehdit oluşturan her türlü yıkıcı projeyi reddeden dünya çiftçileri olarak biz, Cerattepe maden projesine karşı mücadele eden halkın yanında olduğumuzu açıklıyoruz.

“Artvin halkının karşılaştığı polis ve jandarma şiddetinin derhal son bulmasını talep ediyoruz.
 

LVC üyesi kadınlardan açıklama


Yarıyıl toplantısında ataerkil topluma karşı uluslararası çiftçi kadın mücadelesini güçlendirmek, kadına yönelik şiddeti ve sömürü zincirini sonlandırmak için biraraya gelen kadın çiftçiler de deklarasyonda Cerattepe’ye yürümek isteyen kadınlara uygulanan şiddeti protesto etti:

“Bizler, 21 Şubat 2016 günü, burada La Via Campesina Kadın Meclisi’ni gerçekleştirirken aynı saatlerde Artvin’de ormanın durumunu ve yapılan faaliyetleri kendi gözleriyle görmek için Cerattepe’ye doğru yürüyüşe geçen kadınlar engellendi ve polis şiddetine maruz kaldılar. La Via Campesina üyesi kadınlar olarak, Artvin’de doğayı ve yaşam alanlarını korumak için yola çıkmış olan kadınlara karşı yapılan şiddeti kınıyor, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.”

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