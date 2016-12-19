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'Dünya Cehalet Endeksi'nden: En çok 'cahil' Hindistan'da, Türkiye 9. sırada!

Türkiye'yi, Endonezya, Meksika, ve Kanada takip ediyor

19 Aralık 2016 17:43

İngiltere merkezli Ipsos MORI tarafından yapılan "2016 Cehalet Endeksi" adlı araştırmada, ankete katılan 27 binden fazla insanın, kendi ülkeleri hakkındaki bilgileri sınandı. Yapılan araştırmada Türkiye, ‘cehalet oranı en yüksek’ ülkeler arasında yer aldı. Cehalet oranı en yüksek dokuzuncu ülke olan Türkiye'yi, Endonezya, Meksika, ve Kanada takip ediyor. 

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Eylül-Kasım ayları arasında gerçekleştirilen anket kapsamında, 40 farklı ülkeden insanlarla görüşüldü. Katılımcıların yaşlarının 16 ila 64 arasında değiştiği belirtildi.

Yapılan araştırma, ülkelerin ekonomik durumlarının, sonuçlara beklenenden daha az etkisi olduğunu ortaya koydu.

Örneğin dünyanın en zengin ülkesi ABD, en cahil ülkelerden biri çıkarken; 'gelişmiş ülkeler' arasında olmayan Malezya, "en az cahil" 10 ülkenin içine girdi.

Araştırmaya göre, Türkiye ise 40 ülke arasında en "cahil" dokuzuncu ülke oldu.

İşte ülkelerin 'en cahilden en az cahile göre' sıralanmış hâli:

Hindistan

Çin

Tayvan

Güney Afrika

ABD

Brezilya

Tayland

Singapur

Türkiye

Endonezya

Meksika

Kanada

Karadağ

Rusya

Sırbistan

Filipinler

Hong Kong

İsrail

Danimarka

Arjantin

Fransa

Vietnam

Peru

İspanya

Şili

Macaristan

Japonya

Belçika

Polonya

Kolombiya

İsveç

Norveç

İtalya

Almanya

Avustralya

Malezya

Çek Cumhuriyeti

Güney Kore

İngiltere

Hollanda

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