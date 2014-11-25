Dünya bunu konuşuyor: Neden şeriatı reddediyoruz?

Sosyal medyada "Neden şeriat kanunu uygulamasına son verilmesi gerektiği" konusunda, Arapça kullanıcılar arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

BBC Trending'den Mai Noman'ın haberine göre şeriatın tartışılması birçok Müslüman ülkede hassas bir konu olarak görülüyor, Twitter'da ise bu tartışma giderek alevleniyor. Arapça'da "Neden Şeriat'ı reddediyoruz" anlamına gelen hashtag (etiket), 24 saat içinde 5 bin defadan fazla kullanıldı.

Bu konu daha çok Suudi Arabistan ve Mısırlı kullanıcılar arasında konuşuldu. Tartışma, şeriat kanunun Arap ülkeleri ve modern yasal sistemlerle uyumlu olup olmadığı etrafında şekillendi.

Bu etiketi, İsviçre'de yaşayan Mısırlı Doktor Alyaa Gad başlattı.

BBC Trending'in sorularını yanıtlayan Gad, "Dinle bir sorunum yok" diyor, fakat "dinin siyasi bir sistem olarak kullanılmasına" karşı olduğunu söylüyor.

Şeriat kanunlarının katı uygulamalarına karşı olduğunu ve gençlerin bu tarz düşünceyi benimsemesinden endişe ettiğini belirten Gad, "Artık bunu her yerde görüyorsunuz. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hem zihinsel hem de fiziksel olarak yayılıyor" diyor.

Tartışmaya aynı etiketi kullanarak katılanlar neden Arapların ve Müslümanların şeriat uygulamasına son vermesi gerektiğini maddeledi.

Bir kullanıcı, "Çünkü bunun adalet ve eşitlik getirdiğine dair tek bir olumlu örnek yok" mesajını paylaşırken bir diğeri de "Çünkü bunu IŞİD, Somali, Afganistan uyguluyor ve biz de sonuçlarını gördük" yorumunu yaptı.

'Sorun şeriat değil, hatalı uygulama'

Tartışmaya Suudi Arabistan'dan katılan kullanıcılardan bazıları da kendi deneyimlerinden örnekler verdi.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir Suudi "Suudi Arabistan'da şeriatı uygulamaya çalıştık. Dini bir güç tarafından yönetilmenin ne kadar acı olduğunu ilk elden biliyoruz" derken Suudi bir kadın da "Şeriat'a bağlanarak, insanlık dışı yasalara da bağlanıyoruz. Suudi Arabistan, şeriat kanunlarıyla idam edilenlerin kanına doydu" mesajını paylaştı.

Fakat tartışmayla ilgili atılan tweetlerin büyük bir bölümü meseleye daha az eleştirel yaklaştı. Sorunun dini kanunlar değil, bu kanunların hatalı uygulanışı ve yanlış anlaşılması olduğu ifade edildi.

Bahreyn'de yaşayan bir Mısılı "Şeriat'la ilgili hiçbir zaman hiçbir sorun olmadı, mesele nasıl uyguladığımızla ilgili" dedi. Bir diğer Mısırlı kullanıcı da, "Şeriat'ın tek bir anlayışı yoktur. Müslüman Kardeşlerin bir anlayışı var, Selefilerin, İslam Devleti'nin (IŞİD), Boko Haram'ın ve El Kaide'nin başka" yorumunu yaptı.

Twitter'da bu etiketi Müslümanlara hakaret olarak görenler de vardı. Bu etiketi başlatan Doktor Gad'e "kâfir" diyenler oldu. Bir kullanıcı da, "Şeriat'ı istemiyorsun çünkü eşcinselliği, alkolü ve zinayı istiyorsun" dedi.

YouTube'da cinselliğin ve sağlık sorunlarının tartışıldığı bir kanalı olan Doktor Gad, sunduğu konularla ilgili gelen bu tarz tepkilere alıştığını söylüyor.

Doktor Gad, bu etiketi başlatmasının sebebinin de 'düşüncelerin açıkça ifade edilmesi hakkına verdiği önem' olduğunu ve Mısır'daki arkadaşlarının bu haktan yoksun kaldığını belirtiyor ve ekliyor:

"Eğer Mısır'da yaşıyor olsaydım, şimdiki cesaretimin yarısına bile sahip olamazdım."