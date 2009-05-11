Dünya buğday stokları rekor kırdı

Dünya buğday stokları gelecek sezon 171 milyon tonla rekor düzeye ulaşacak. Buğday üretimi 688 milyon tona ulaşacak



Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) son raporuna göre, dünya buğday stokları, gelecek sezon 171 milyon tonla rekor düzeye ulaşacak.



IGC, son hazırladığı tahmin raporunda, Temmuz 2008/Haziran 2009 dönemi dünya buğday üretiminin, geçen sezona göre 79 milyon ton artışla, rekor seviyede 688 milyon ton olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.



Aynı dönemde dünya buğday tüketiminin 643 milyon ton düzeyinde olacağını tahmin eden IGC, dünya buğday ticaretinin ise 119 milyon tona ulaşmasını bekliyor.



2009/10 sezonuna ilişkin tahminlerde ise dünya buğday üretiminin bu sezona göre 37 milyon ton azalarak, 651 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Buğday geçen yıl çiftçisine düşük gelir sağladığı ve girdi maliyetleri arttığı için dünya buğday ekim alanlarının yüzde 1 civarında düşmesi bekleniyor.



Gelecek sezon için tüketimin 640 milyon ton seviyelerinde oluşacağı, dünya toplam ticaretinin ise 7 milyon ton azalarak 112 milyon ton düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor.



IGC, bu tahminlere göre, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada) stoklarının son dört yılın en yüksek düzeyine erişmesini bekliyor.



Üretim ve tüketim ile ticaretine bakıldığında gelecek sezon dünya buğday stoklarının, bu sezona (2008/2009) göre 11 milyon ton artışla, rekor seviye olan 171 milyon tona ulaşması öngörülüyor.



2004/2005 sezonunda 134 milyon ton olan dünya buğday stokları, sonraki yıllarda düşmeye başlamış 2007/2008 döneminde en düşük seviye olan 115 milyon tona gerilemişti.

