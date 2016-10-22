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Dünya

Dünya bu kızı konuşuyor; 4 yaşında tam 7 dil biliyor!

Bella Devyatkina isimli küçük kız, karşısındakilerle diyalog kurup, diller arasında hiç zorlanmadan geçiş yapabiliyor

22 Ekim 2016 16:03

Yetenek Sizsiniz yarışmasının Rusya'daki versiyonuna katılan dört yaşındaki Bella Devyatkina, 7 dil konuşunca jüriyi ve seyircileri şaşkına çevirdi.

Bella Devyatkina isimli dört yaşındaki küçük kız Yetenek Sizsiniz yarışmasının Rusya versiyonuna yarışmacı olarak katıldı. Dil konuşma yeteneğini sergileyen kızın küçük yaşına rağmen 7 farklı dil konuştuğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Küçük kız yarışmada sırasıyla İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Çince ve Arapça konuştu. Karşısındakilerle diyalog yürüten küçük Bella, şaşırtıcı bir şekilde hiç zorlanmadan diller arasında geçiş yapabiliyor. 

Bella'nın annesi Yulia, kızı iki yaşındayken ona İngilizce öğrettiğini ve yeteneğini keşfedince bu alana önem verdiğini anlattı. Bella'nın dil öğrenmeye istekli olduğunu gören ailesi küçük kıza özel dersler aldırmış. 

Yarışmada konuşmanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca okuma da yaparak yaşıtlarının ne kadar ilerisinde olduğunu gösterdi.

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