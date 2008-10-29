Dünya borsalarında yükseliş sevinci

Borsalar coştu gözler FED’e çevrildi

Amerikan borsalarında dünkü yükselişin ardından Uzakdoğu borsalarında da artışlar yaşandı. Avrupa'da da borsalar Almanya borsası dışında değer kazanmaya devam ediyor.Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi kapanışa yaklaşırken yüzde 5,37, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 7,49, Brüksel'de borsa yüzde 5,91 ve Madrid'de yüzde 7,68 yükseldi.Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi ise yüzde 0,85 değer kaybetti.Japonya Merkez Bankası’nın faizleri düşüreceği beklentisi, Tokyo borsasının göstergesi Nikkei endeksinin düne göre yüzde 7 artmasını sağladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 7,7 (589,98 puan) artarak 8.211,90 puan oldu.Hong Kong'da Hang Seng Endeksi, dün yüzde 14,4 arttıktan sonra bugün de neredeyse yüzde 5 değer kazandı. Avustralya'da borsa yüzde 1,3, Filipinler'de yüzde 4,47 yükseldi.New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 10.88, Nasdaq ise yüzde 9.53 oranında arttı.Dow Jones 889.35 puan artışla 9 bin puanın üzerine çıkarken (9,065.12), Nasdaq da 143.57 puan yükselerek günü 1,649.47 puandan kapattı.Standard & Poor's 500 endeksi de 91.59 puan (yüzde 10.79) yükselerek 940.51 puana çıktı.Amerikan Merkez Bankası’nın da bugün faizleri yeniden düşürmesi bekleniyor.Öte yandan İngiltere Başbakanı Gordon Brown, mali krizin Doğu Avrupa’nın gelişme yolundaki ekonomilerine yayılmasını engellemeye ağırlık verilmesini istedi.Brown, Uluslararası Para Fonu’nun küresel ekonomiyi güçlendirmeye çalışırken, para darlığına düşebileceğini söyledi.Brown, bu nedenle büyük para rezervlerine sahip Çin ve petrol ihracatçısı ülkeleri, Uluslararası Para Fonu’na daha çok katkıda bulunmaya çağırdı. Brown, bu çağrıyı Paris’te, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşürken yaptı.Uluslararası Para Fonu Ukrayna, Macaristan ve İzlanda dâhil, birçok ülkeye yardıma çalışıyor. Üst düzeyde bir IMF yetkilisi, rekor düzeyde paraları olduğunu, ancak kriz sürerse ek kaynak isteyebileceklerini açıkladı.New York Borsası, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı gösterge faiz oranını beklerken düşüşle açıldı.Borsada Dow Jones Endeksi açılışta 56 puan düşerek (yüzde 0,26) 9,008 puan oldu.Nasdaq Bileşik Endeksi de açılışta yüzde 0,33 geriledi.Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.New York döviz piyasasında dün 1,2597 dolardan kapanan Euro’nun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,2809 dolara yükseldi.Aynı borsada dün 1,5775 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,6050 dolara çıktı.Londra'da dün 730,50 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 749,25 dolardan satılıyor.ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 2,98 dolar artarak varili 65,71 dolara çıkarken, Londra Brent tipi ham petrol de 2,90 dolar değer kazanarak varili 63,19 dolardan satılıyor.Petrol fiyatlarının yükselmesinde, dünya genelinde borsaların değer kazanması ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirim yapacağı beklentileri etkili oldu.