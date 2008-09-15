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Ekonomi

Dünya borsaları tepetaklak

ABD'li Lehman Brothers'ın iflas başvurusu açıklamasından sonra Avrupa başta olmak üzere tüm dünya borsaları değer kaybetmeye devam ediyor.

15 Eylül 2008 03:00


Avrupa borsalarında hisseler, ABD'li Lehman Brothers'ın iflas başvurusu açıklamasından sonra hızla değer kaybetti.

Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan "FTSEurofirst 300" endeksi yüzde 3,1 değer kaybederek, 1.126,08 puana geriledi.

Londra Menkul Kıymetler Piyasasında FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 2,58, Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi yüzde 2,74 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi de yüzde 3,28 değer kaybetti.

BNP Paribas, Credit Agricole, Dexia, Fortis, Societe Generale bankalarının hisseleri yüzde 6 ila 9 oranında düştü. Dün bir gazetenin, yılın ikinci yarısında riskli yatırımları nedeniyle 5 milyar dolar daha zarar edeceğini yazdığı İsviçreli UBS bankasının da hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

İngiltere'de Royal Bank of Scotland'ın hisseleri yüzde 12, Halifax-Bank of Scotland'ın hisseleri yüzde 10'dan fazla ve Barclays bankasının hisseleri de yüzde 6 indi.

Asya'da Japonya, Hong Kong, Güney Kore ve Çin'de borsalar bugün tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Avustralya, Singapur ve Tayvan'da borsalar yüzde 3 ile 4 değer kaybetti.

Euro dolar karşısında değer kazandı

Bu arada avro ABD doları karşısında değer kazandı.

New York borsasında cuma günü 1,4215 dolardan kapanan avronun fiyatı bugün Avrupa'da 1,4299 dolara çıktı. Geçen hafta avro 1,3881 dolara kadar inerek, bir yıl içindeki en düşük değerini görmüştü.

İngiliz sterlini de 1,7937 dolardan 1,8052 dolara çıkarken, cuma günü New York'ta 107,76 yenden işlem gören dolar 105,69 yene geriledi.

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