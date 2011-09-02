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Ekonomi

Dünya borsaları ağustosta kayıp yaşadı İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2011 13:56

-Dünya borsaları ağustosta kayıp yaşadı  İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Küresel ekonominin ciddi zorluklarla karşılaştığı ağustos ayı, dünya borsaları için de kayıp ayı oldu. Dünya borsalarından derlenen bilgilere göre, 31 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 57 borsadan yalnızca Fas borsası yatırımcısına kazandırdı. Bu dönemde Fas borsası yüzde 0,58 yükseldi. En az kaybettiren borsalar yüzde 0,09 ile Kolombo, yüzde 1,01 ile Shenzhen ve yüzde 2,63 ile Amman borsaları oldu. Dünya borsaları arasında en büyük kayıplar ise yüzde 28,72 ile Güney Kıbrıs, yüzde 26,16 ile Yunanistan ve yüzde 22 ile Almanya borsalarında yaşandı. Ağustos ayının 25 gününde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da yüzde 14,97 gerileyerek, kaybettiren borsalar arasında 14. sırada yer aldı. Temmuz ayı sonunda 62.295,68 seviyesinde bulunan endeks, 25 Ağustos tarihinde 52.967,67'ye geriledi.

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