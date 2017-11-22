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Ekonomi

Dünya Black Friday indirimlerini bekliyor

Alışveriş tutkunlarının büyük heyecanla beklediği Kara Cuma (Black Friday) için nefesler tutuldu

22 Kasım 2017 23:51

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak tabir edilen ve binlerce markanın yüksek oranda indirime gittiği gün olan Kara Cuma (Black Friday) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İndirimleri büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde de "Black Friday indirimleri ne zaman?" ve "Kara Cuma indirimleri ne zaman?" aramalarını yapıyor. Peki Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? 2017 Kara Cuma indirimleri tarihi belli mi? İşte detaylar…

Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Kara Cuma indirimleri için gün sayılıyor. Kara Cuma indirimleri, dünya genelinde uygulanmaktadır ve binlerce marka, binlerce ürününde indirime giderek bu özel günde müşterilerini sevindirmektedir.

İndirimleri büyük heyecanla bekleyen ve bu özel günde birçok ürünü düşük fiyattan satın almak için gün sayan vatandaşlar, uygulanacak olan Black Friday (Kara Cuma) indiriminin başlayacağı tarihi bekliyor.

Bu yıl Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. ABD'de ortaya çıkan bu özel günde, dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uygulamaktadır.

Black Friday (Kara Cuma) nedir?

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

 

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