Dünya Bilim Akademisi ödülü Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra, The World Academy of Sciences (TWAS) 2015 Dünya Bilim Akademisi Ödülü’nün sahibi oldu. Buğra’ya, gelişmekte olan ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle verilen ödül, Celso Furtado Ödülü olarak da biliniyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulan Academy of Sciences for the Developing World (TWAS -Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi) 2015 yılı Dünya Bilim Akademisi Ödülü bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi ve Sosyal Politika Forumu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya verildi.

Alanında uzman

Türkiye’de devlet ve iş insanı ilişkisini akademik olarak çalışan öncü bir isim olan Ayşe Buğra, karşılaştırmalı sosyal politika ve gelişme iktisadı başlıklarındaki birikimi ile alanının ‘uzmanı’ olarak tanınıyor.

Karl Polanyi’nin ‘Büyük Dönüşüm’ adlı eserini Türkçe’ye çevirmiş olan Ayşe Buğra’nın akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi var.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmakta olan Ayşe Buğra’nın kitapları arasında İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi:Türkiye’de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014) bulunuyor.