T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Dünya beni sevmiyor" diyerek Seyhan Nehri'ne atladı

Atlayan kişiyi çevredekiler kurtardı

31 Ekim 2018 12:16

Adana'da, "Dünya beni sevmiyor" diyerek, Seyhan Nehri'ne atlayan Süleyman K.'yi (55) çevredekiler kurtardı.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Nehir kıyısında alkol alan Süleyman K., bir süre sonra "Dünya beni sevmiyor" diye bağırıp, suya atladı. Nehir suyunun az ve akıntısız olması nedeniyle köprü kapaklarına kadar yüzen Süleyman K., bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Bu sırada çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, suya girerek Süleyman K.'yi kıyıya çıkardı. 

Olay yerine sevk edilen ambulansla Süleyman K. hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

dünya beni sevmiyordediatladınehirhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24