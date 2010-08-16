-''DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA, TÜRKİYE FAVORİ'' İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın yardımcı antrenörü Brian James, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nda (A) Milli Takımı'nın da favoriler arasında olduğunu söyledi. Efes Pilsen ile İlk Adım Basketbol Okulları'nda seminer vermek üzere Türkiye'ye gelen James, Türk basketbolunun da sürekli aşama kaydettiğini dile getirdi. NBA kariyerine Detroit Pistons'da yardımcı antrenör olarak başlayan, daha sonra Toronto Raptors, Washington Wizards, Milwaukee Bucks ve son olarak 2009-2010 sezonunda Philadelphia 76ers takımında aynı görevi yürüten deneyimli çalıştırıcı, Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'de oynandığını hatırlatarak, ''Türkiye'nin favorilerden biri olduğuna inanıyorum. Türk taraftarları dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek kadar coşkulu bir şekilde takımlarını destekliyor. Bu inanılmaz bir şey. Türk basketbolunun kalitesinin yanı sıra kendi evinde oynamak büyük avantaj sağlayacak'' dedi. NBA patentli oyuncular Hidayet Türkoğlu ve Ersan İlyasova'nın da milli takımda olmasının artı katkı sağlayacağını kaydeden Brian James, ''Hidayet ve Ersan'ın NBA kariyerleri boyunca elde ettikleri deneyim ve başarılar diğer takımlara karşı oynarken milli takımın kendini daha güvenli olmasını sağlayacak. Doğru oynamaları lazım. Birkaç maçta da şanslı olmak gerekiyor. Türkiye'nin kendi evinde oynaması, şans konusunda ibreyi lehine çevirecektir'' diye konuştu. Türk basketbolunun sürekli ileriye gittiğine dikkat çeken NBA patentli antrenör, şunları söyledi: ''NBA'de birden fazla oyuncusu var. Bu oyuncular, çok başarılı olmalarının yanı sıra diğer NBA oyuncuları tarafından inanılmaz saygı ve itibar görüyor. Çok kaliteli oyuncular var. Çok iyi antrenörlerin de olduğunu biliyorum. Basketbol Federasyonu ve Efes Pilsen gibi kulüplerin desteğiyle Türk basketbolunun önünün açık olduğunu ve daha ileriye gideceğini düşünüyorum.'' -SEMİH ERDEN'E ÖVGÜ- Bu yaz NBA takımlarında oynamak üzere seçilen milli oyuncular Ömer Aşık ve Semih Erden'e ise övgüler yağdırdı. Boston Celtics tarafından seçilen Semih Erden'i yaz liginde kendileriyle oynanan maçta izlediğini anlatan Brian James, ''Oyununu çok beğendim. Zaten daha önce gelen Türk sporcular çok iyi izlenim bıraktı. Yeni gelenler de diğer Türk sporcuları gibi davranırsa iyi yer edinirler'' dedi. ABD milli takımının Dünya Şampiyonası'nde neler yapabileceği konusundaki soruyu ise James, ''Bazı NBA yıldızlarının milli takıma gelmemesinin nedenlerinden biri; buradaki oyuncuların sözleşmelerini serbest olarak yapmalarıdır. Sözleşmeli çalışıyorlar. Müzakereler sırasında hangi uluslararası şampiyonalarda yer alabilecekleri konusundaki konuşmaları tek başlarına yaptıkları için o pazarlıklar bazen olumlu sonuçlanmayabiliyor. Milli takım antrenörü Mike Kryzewski de takıma hakkını vermeyecek, yüreğini ortaya koymayacak oyuncuyu getirmek istemiyor. ABD milli takımının oyun kurucuları iyi. Forvette de iyi oyuncular var. Ribaunt konusunda başarılı olurlarsa bence Dünya Şampiyonası'nda şansları var'' diye yanıtladı.