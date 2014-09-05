Dünya Basketbol Şampiyonası'nda şike iddiası

Basketbol Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya Angola’ya yenilince, aynı grupta yer alan Slovenya’nın yıldızı Goran Dragic twitter sayfasında verdiği mesajda maçta şike yapıldığını ileri sürdü.

basketfaul.com'un haberine göre, İspanya’da devam eden 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kupası’nda, Avustralya ile Angola arasında oynanan D Grubu mücadelesinin sürpriz bir sonuca sahne oldu.



Karşılaşmanın mutlak favorisi olan ve grubu ilk 3 sırada bitirmeyi garantileyen Avustralya, sahaya yedekleriyle çıktı ve mücadeleyi 91-83 kaybetti. Avustralya teknik heyeti bu maçta as oyuncularından Joe Ingles ve Aron Baynes’i hiç oynatmazken, David Andersen 3 dakika 37 saniye görev aldı.



Bu maça kadar 8.7 dakika ortalama süre alan Nathan Jawai ise 30 dakika forma giydi. Avustralya’nın yedeklerine karşı mücadele eden Angola’da Yanick Moriera 38 sayı üreterek turnuvanın sayı rekorunu kırdı.



Angola’nın Avustralya’ya kaybetmesinin ardından, aynı grupta yer alan Slovenya’nın yıldızı Goran Dragic, twitter adresinden çok sert bir mesaj yayınladı. Maçta şike yapıldığını iddia eden Dragic, “Basketbol çok güzel bir spor. Avustralya-Angola maçında olduğu gibi şikeye hiç yer yok. FIBA’nın bir şey yapması gerekir” diye yazdı.