-DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NA GÖRKEMLİ AÇILIŞ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Türkiye'de bugün başlayacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın resmi açılışı, İstanbul'da görkemli bir törenle yapıldı. Şampiyonada final grubu maçlarına ev sahipliği yapacak Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve FIBA Başkanı Bob Elphinston da katıldı. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, sporun dostluk centilmenlik, kardeşlik ve dünya barışına katkı olduğunu ifade ederek, ''Bu şampiyonanın da dünya barışına katkıda bulunmasını diliyorum'' dedi. Şahin, 2004 yılında Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye alınması esnasında Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu anımsatarak, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasının kendisi için onur vesilesi olduğunu ve organizasyonun açılışında bulunmaktan da büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Şampiyonaya yoğun ilgi olduğunu, 24 ülke takımının birbirleriyle yarışacaklarını ve şampiyonun da bu salonda belli olacağını kaydeden Şahin, ''Spor, dostluk centilmenlik, kardeşlik ve dünya barışına katkıdır. Bu şampiyonanın da dünya barışına katkıda bulunmasını diliyorum'' diye konuştu. Şampiyonanın açılışını yapan Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ise konuşmasına teşekkürle başlamak istediğini belirterek, ''Böylesine büyük organizasyonun Türkiye'ye alınmasında çok önemli katkıları olan Sayın Başbakanımıza, hükümetimize, o dönemin spordan sorumlu Bakanı, TBMM Başkanımız Mehmet Ali Şahin Beyefendiye, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM), Basketbol Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ayrıca FIBA Başkanı ve yönetimine bizlere güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum'' dedi. Açılışta Hazreti Mevlana'nın sema sunumunu izlediklerini kaydeden Özak, ''Bunda dostluk, kardeşlik, hoşgörü, sevgi ve saygı vardı. Sporun da hedefi bu. Sporda da dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı var. Spor ırkçılığın panzeri, gelişmişliğin göstergesi. Spor burada 24 ülkeyi birleştirdi. Bütün dünyayı birleştirdi. Milyarlarca insan bu geceyi izliyor'' dedi. Türkiye'nin EURO 2016'ya talip olduğunu ancak 1 oyla kaybettiğini kaydeden Özak, ''Orada haksızlık yapıldı. Türkiye'nin hedefi şu anda olimpiyat. Yasamızı değiştiriyoruz, sorumluluğu İstanbul'a vereceğiz. İnşallah bu şehir bir gün olimpiyat yapacak. Türk insanı buna layıktır, bunu yapabilir'' diye konuştu. Bakan Özak, eski bir sporcu olarak çok heyecanlı bir gece yaşadığını ifade ederek, ''Hayırlı uğurlu olması dileğiyle 16. FIBA Dünya Şampiyonasını açıyorum'' dedi. Bakan Özak'ın açılış konuşmasında sahnede 24 ülkenin bayraklarıyla çocuklar yer aldı. FIBA Dünya Başkanı Bob Elphinston ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 gün boyunca dünyanın en önemli basketbol etkinliğine ev sahipliği yapacağını belirterek, ''Yoğun bir çalışmanın ardından bir rüya gerçek oldu. Türkiye şampiyonaya hazır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kıyasıya mücadelen başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Şampiyonaya 24 ülkeden 288 oyuncu katılıyor. Biletler tükenmek üzere. Maçlara 350 bin seyircinin katılması bekleniyor. Tüm takımlara ve Türkiye'ye iyi şanslar diliyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de tarihi bir an yaşadıklarını ifade ederek, ''Ülkemiz spor ve basketbol camiası için tarihi bir an. Şampiyona ülkemizde bugüne kadar düzenlenen en önemli spor organizasyonu'' dedi. Açılış törenine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, şampiyona için Türkiye'ye gelen yabancı davetliler ve Türk davetliler katıldı. -172 ÜLKE TELEVİZYONU CANLI YAYINLADI- Mehmet Ali Alabora ve Tülih Şahin'in sunduğu görkemli açılış töreni, 172 ülke televizyonundan eş zamanlı olarak canlı yayınlandı. Gece, Türkiye'ye ilk kez gelen dünyaca ünlü Cirque du Soleil şov ekibinin gösterisiyle başladı. Ünlü topluluk, 2010 Dünya Şampiyonası için özel olarak hazırladığı gösterileri ile törene katılanları adeta büyüledi. Semazen gösterisi ve mehteran takımı ile renklenecek açılış gecesinde şef Gürer Aykal yönetimindeki senfoni orkestrası da sahne aldı. Gecede Fatih Erkoç ve Müslüm Gürses birer şarkı söylerken, sahneye ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina ile çıkan Sezen Aksu, Safina ile beraber şarkı söyledikten sonra ''Sahneye kız kardeşim kadar yakın bir arkadaşımı davet ediyorum'' diyerek Yunanistan'ın güçlü sesi Harris Alexiou'yu çağırdı. Alexiou ile beraber de şarkı söyleyen Sezen Aksu, ayrıca tek başına da 2 şarkı söyledi. Sezen Aksu'nun son şarkısında sahneye sürpriz bir şekilde dansöz çıktı. Açılış töreninde ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğu da dev prodüksiyonu Troya ile sahne aldı. Gecenin sonunda Türkiye'nin girişimleriyle dünyada ilk olarak başlatılan ''Children of the World'' (Dünya Çocukları 2010 Projesi) kapsamında, 110 ülkeden 300 çocuk dünya bayrakları eşliğinde 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası şarkısını Kıraç ile birlikte söyledi. Şarkının önce İngilizce, sonra Türkçe versiyonu çalındı. Bu arada, açılış töreninde salonun tribünlerinin bir bölümüne davetli alınırken, töreni 8 bin 500 davetlinin izlediği bildirildi.