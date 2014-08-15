Dünya Basketbol Şampiyonası için IŞİD alarmı

İspanya İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası sırasında IŞİD saldırısı olasılığına karşı alarma geçti. İspanyol polisinin, aralarında Türkiye ve ABD 'nin de bulunduğu ve Bilbao kentinde düzenlenecek olan C grubu ilk maçlarında terör örgütü IŞİD militanlarının saldırı yapabileceği ihbarı aldığı belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, söz konusu ihbarı değerlendirmeye alan Bask polisinin harekete geçtiği ve maçların oynanacağı spor salonu ve çevresinde karşılaşmalar boyunca sıkı önlemler alınacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Gacete medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, bu haberi doğruladı ve radikal dinci teröristlerin böylesine büyük bir organizasyonu fırsat bilerek adını dünyaya duyurmayı çalışabileceği ifade edildi.