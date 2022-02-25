Dünya basınının gündeminde Ukrayna'nın işgali var: "Onun kanı, Putin'in ellerinde"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündemininde ana madde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. İlk sayfalarına dün birden fazla noktada saldırıya uğrayan Ukrayna'dan fotoğrafları paylaşan gazeteler "Putin işgal ediyor", "Rusya, birden fazla noktadan saldırıyor" gibi başlıklara yer verdi.

25 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Putin, işgalde

Daily Mirror | Onun kanı, Putin'in ellerinde

Daily Express | Avrupa haritası, kanla yeniden şekilleniyor

The New York Times | Putin, dünyayı uyarırken Rusya Ukrayna'ya saldırdı; Biden onu sorumlu tutmaya söz verdi

Liberation | Düşünülemez

Al Jazeera | Zelenskiy, bir numaralı hedefin kendisi olduğunu söyledi

Le Monde | Rusya, Ukrayna'ya birden fazla cepheden saldırıyor