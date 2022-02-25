Dünya basınının gündeminde Ukrayna'nın işgali var: "Onun kanı, Putin'in ellerinde"

T24 Dış Haberler
Dünya basınının gündemininde ana madde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu. İlk sayfalarına dün birden fazla noktada saldırıya uğrayan Ukrayna'dan fotoğrafları paylaşan gazeteler "Putin işgal ediyor", "Rusya, birden fazla noktadan saldırıyor" gibi başlıklara yer verdi.
25 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Putin, işgalde
Daily Mirror | Onun kanı, Putin'in ellerinde
Daily Express | Avrupa haritası, kanla yeniden şekilleniyor
The New York Times | Putin, dünyayı uyarırken Rusya Ukrayna'ya saldırdı; Biden onu sorumlu tutmaya söz verdi
Liberation | Düşünülemez
Al Jazeera | Zelenskiy, bir numaralı hedefin kendisi olduğunu söyledi
Le Monde | Rusya, Ukrayna'ya birden fazla cepheden saldırıyor