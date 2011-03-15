-DÜNYA BASININDA SCHUSTER YANKISI BUDAPEŞTE (A.A) - 15.03.2011 - Ünlü Alman Teknik Direktör Bernd Schuster'in Beşiktaş'taki görevinden istifa etmesi Macar spor medyasının gündeminde geniş yer aldı. Ülkenin tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport'un internet sitesi, ''Beşiktaş yönetimi Schuster'in istifasını kabul etti'' başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş'ın Alman hocası Bernd Schuster başarısızlıklara dayanamadı ve istifa etti diye yazdı. Macaristan'daki diğer spor medyası ve internet siteleri ise, ''Sarı melek Schuster yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ın acılarına daha fazla katlanamadı'' şeklinde başlık kullandılar. Haberlerde, yönetimin dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırarak büyük jest yaptığı Alman hoca, başarısızlıklara daha fazla dayanamadı ve istifa etti yorumunda bulundu. Macar spor medyası, Beşiktaş'ın ligde oynadığı 25 maçın ardından liderle arasındaki 21 puanlık farkın olması milyonlarca taraftarı çileden çıkardığını, 51 yaşındaki Schuster'in bu gidişe son vererek görevinden istifa ettiğini, Beşiktaş yönetiminin ise istifayı kabul ettiğini yazdı.