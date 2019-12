Dünya basınında referandum

T24 - Dünya medyası referandumu çok yakından izledi. Avrupa’dan Arap ülkelerine kadar değişik basın organları referandumdan “evet” çıkmasını olumlu olarak değerlendirdi



Referandumun sonuçları dünya medyası tarafından da yakından izlendi. Uluslararası basın-yayın organları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın referandumda bir zafer kazandığı görüşünde birleşirken, Türkiye’deki ideolojik bölünmeye de vurgu yaptı.





İNGİLTERE:



- Independent: Avrupa yolunda atılmış bir adım. Referandumun sonucu, Türkiye’nin büyük oranda merkezileşmiş, yarı-demokrasisinden, daha Avrupai bir demokrasiye geçişi gösteriyor. Erdoğan hiç kuşkusuz dindar. Ancak kendisinin bugüne kadar gizlediği, anti-demokratik bir niyeti olduğunu ispatlayan bir kanıt da yok.



- Financial Times: Manzara o kadar da güven verici değil. Türkiye halen, görece olarak fakir ülkeler arasından çıkmaya yetecek kadar hızlı büyümüyor. Bunun olması için hükümetin dikkatini yeniden reformlara vermesi gerekiyor. Hukuk sistemi aşırı karmaşık, eğitim seviyesi ortalamanın altında ve doğrudan yabancı yatırımları için çok fazla engel var.



- Guardian: Seçmen anayasa değişikliklerine destek verdi, askerler ve hakimler kaybetti. Türkiye köklü bir değişime hazırlanıyor. Sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu için şahsi bir yenilgi oldu. Oy kullanamaması Kılıçdaroğlu’nun daha da küçük düşmesine neden oldu.



- Times: Türk ordusu savaşı kaybetti. Sonuç Türkiye’nin askerci geleneğine büyük bir darbe. Muhalifler Erdoğan’ın sok kale olan yargıyı da ele geçireceğinden korkuyor.



- Daily Telegraph: Sonuçlar, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerini güçlendirecek. İktidar partisi muhalefete daha az duyarlı hale gelecek. Türkiye’nin Batı yanlısı tutumunu terk edip, İran gibi komşularıyla yakınlaşması konusunda Başbakan Erdoğan’ın eli daha da güçlenecek.





ABD:



- New York Times: Türk seçmen, İslami kökenli hükümete büyük bir zafer kazandırdı. Bu sonuçlar aynı zamanda zaten kutuplaşmış halde olan ülkedeki ideolojik bölünmeyi artırabilir.



- Wall Street Journal: Erdoğan’a ve İslami eğilimli hükümetine şaşırtıcı derecede büyük bir destek verildi. Yatırımcılar bunu olumlu karşılayacak.



- Washington Post: ’Evet’ çıkmasıyla Türk halkı askeri dönemin kanunlarını reddetti.



- Los Angeles Times: Oy haritaları, bölünmüş bir ülkeyi gözlerin önüne serdi.



- Associated Press: Referandum tarihi, Türkiye’nin travmatik geçmişini anımsattı.





İSRAİL:



- Haaretz: Erdoğan 2011’deki seçimlerini de kazanırsa, Kemal Atatürk’ten sonra en uzun süre iktidarda kalan ve en etkili ikinci lider olacak. Erdoğan’ın ülkeyi İran gibi bir İslam cumhuriyetine dönüştüreceği korkuları yersiz. Başbakana verilen destek yalnızca ideolojiye değil aynı zamanda getirdiği modernleşmeye ve refaha da dayanıyor.





FRANSA:



- Le Figaro: Bu zafer, İslami-muhafazakar rejimin gücünü artıracak.

- Le Monde: Erdoğan için büyük bir zafer.

- AFP: Laik hukuk eliti ve ordu ile sürüp giden anlaşmazlıklar yaşayan AKP için bu sonuç büyük bir zafer.





ALMANYA:



- Süddeutsche Zeitung: Geçen hafta ordu ve hükümet bir kez daha birbiriyle otorite için mücadele etti ve ordu kaybetti. Bu iyi bir haber.



- Berliner Morgenpost: Paketteki değişiklikler şimdi her şeyi daha karmaşık ve partizan hale getirdi. Yargıçların büyük bir bölümü artık politik kanat tarafından seçilecek.





RUSYA:



- Gazeta: İslamcılar anayasayı liberalleştirdi. Ordunun ve yargıçların yetkileri önemli ölçüde azaldı.





İTALYA:



- La Repubblica: Türkler “evet” diyerek ülkelerini demokratikleştirmeyi seçtiler.

- Il Sole 24 Ore: “Türkiye anti-militer anayasa reformuna “evet” dedi.”





YUNANİSTAN:



- Apoyevmatini: Seçmenler çağdaş bir Türkiye için oy kullandı.

- Elefteros Tipos: Askerler devre dışı bırakılarak adeta alçıya alındı.





ARAP :



- El Kudüs El Arabi: Türk halkı vesayet rejimine son verdi.





İSPANYA:



- ABC: Erdoğan Atatürk’ün laik mirasının son kalıntılarını da ortadan kaldırmış oldu.



Avrupa’da olumlu yorumlar yapıldı



Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek: Demokrasi, Türk vatandaşları tarafından yükseltildi. Referandum sonucu Türkiye’yi Avrupa hedefine bir adım daha yakınlaştırdı ancak bunu izlemesi gereken unsurlar var.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland: Türkiye’nin Avrupa’ya yaklaştığını gösteren bir işaret.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helene Flautre: Cesaret verici bir haber. Hükümet, bugüne kadar ikna etmeyi başaramadığı tüm sivil, siyasi aktörlere elini uzatmalı.



Almanya Dışisleri Bakanı Guido Westerwelle: Referandum sonucunu memnuniyetle karşıladım. Tartışma kuşkusuz henüz bitmiş değil.



İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt: Referandum sonuçları memnuniyet verici. Türk halkı, reform politikalarına devam yönünde oy kullandı. AB’ye üyelik çabasınıkolaylaşacak.



İsveç’in AB’den Sorumlu Bakanı Birgitta Ohlsson: “Anayasa değişikliği, Türkiye’yi AB’ye yaklaştırma konusunda büyük bir adım olabilir.”