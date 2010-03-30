Dünya basınında Merkel ziyareti

T24-

"Başbakan Erdoğan, Angela Merkel'in ziyaretinin verdiği fırsattan yararlanarak yine Türkiye'nin tam üyelik hedefini kabul ettirmeye çalıştı. Zamanını boşa harcıyor. Yunanistan'ın kurtarılması konusunda tutumundan hiç taviz vermeyen Alman Başbakanı, bu konuda bir U dönüşünü de yapmaya hazır değil." ifadelerini kullandı.ziyaret ile ilgili görüşlerine ‘Başbakan Erdoğan’a teşekkür etmek gerekir, zira tahrik edici açıklamalarıyla Başbakan Merkel’i, pozisyonlarını net bir biçimde açıklamak zorunda bıraktı’ ifadeleriyle başlıyor ve şöyle devam ediyor:

“Erdoğan örneğin İran’ın nükleer programı çerçevesinde AB’nin tüm çabalarına ters çıkışlarda bulundu, iç politik reflekslerle dış ülkelerde yaşayan Türkleri, konuk oldukları ülkelere karşı kullanmaya çalıştı ve Şansölye Merkel’e Türk düşmanlığı suçlamasını bile yöneltmekten çekinmedi. Aslında Angela Merkel bu noktada kızgınlığını daha belirgin biçimde sergilemeliydi. Ancak AB’nin Türkiye’ye uyguladığı korkak ve tehlikeli oyalama taktiği de yerini artık, akılcı bir ‘ne verirsem, karşılığında ne alırım’ tartışmasına bırakması gerekir. İşte bu konuda Şansölye Merkel’den daha cesaretli davranması beklenir.”







gazetesi konuyla ilgili yorumunda, Avrupa’nın Türkiye’yi ısrarla kulübe kabul etmek istemediği sinyali vermesinin tehlikeli olduğunu, zaten Türkiye’nin de hemen yarın AB’ne üye olması diye bir durumun söz konusu olmadığını vurguluyor ve bu konuda Başbakan Merkel’e düşen görevi şöyle özetliyor:

“Türkiye, AB’nin önemli ülkelerinden biri olan Almanya’dan, ciddi bir üyelik perspektifi sinyali vermesini bekliyor. Başbakan Merkel Türkiye'deki gezisinden cesaret alarak, bu konuda kendi partisi içinde değişim yolunu açmalıdır.”





Stuttgarter Zeitung gazetesi, hem Merkel’in, hem de Erdoğan’ın siyasi tavır alırken, öncelikli olarak iç politikada, parti içinde ve gelecek seçimlerde nasıl tepki alacaklarını düşünerek hareket ettiklerini belirtiyor. Ve buna örnekler de veriyor:

“Başbakan Merkel normalde daha temkinli açıklamalara eğilimli bir politikacı olarak tanınmasına rağmen, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yakında yapılacak seçimleri göz önünde bulundurarak, Başbakan Erdoğan’ın Almanya’da Türk okulları açılması önerisine kamuoyu önünde karşı çıktı. Ancak her iki politikacı da seçim taktiklerinin hangi noktaya kadar sürdürülebileceğini ve hangi noktadan itibaren ikili ilişkilerin bundan zarar göreceğini bilmeleri gerekir. Belki biraz gecikmeli de olsa, Merkel ve Erdoğan bu konuda sorumluluklarının bilincinde olduklarını sergilediler.”



İngiliz basını ise ziyareti gergin olarak tanımladı.



İngiliz Guardian gazetesi, "Merkel'in gergin Ankara ziyareti" başlığı ile duyurduğu haberde şu ifadeleri kullandı: "Türklere yönelik nefret iddialarının ardından Angela Merkel'in gergin Ankara ziyareti gerçekleşiyor. Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğine muhalefetini tekrarlamasından ötürü Merkel'i suçladı."





İngiliz Financial Times konuyla ilgili haberinde "Angela Merkel, Türkiye ziyareti sırasında okullar ihtilafını gidermeye çalıştı. Ankara ve Berlin, Almanya'daki Türk liselerinin açılması çağrıları konusunda karşı karşıya geldi. Bir Türk yetkilisi, görüşmelerin çözüm için zemin hazırladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

