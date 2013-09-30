Dünya basınında 'Demokratikleşme Paketi'

BBC: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin ve diğer azınlıkların yararlanmasını hedefleyen siyasi reformları duyurdu.

Erdoğan, Kürt ve diğer küçük partilerin meclise girmesine engel olan yüzde 10 barajının düşürülmesini önererek, şehirlerin Türkçe isimler yerine, Kürtçe isimler almasına izin verileceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan ayrıca kamu hizmetlerinde baş örtüsünün takılmasına dair yasağı bitirmeyi planladığını belirterek, "Bu önemli bir adım ve tarihi bir andır" dedi.

AFP: Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki Kürt toplumunun haklarını zenginleştirecek reformlar açıkladı. Bu, barış süreci açısından kilit öneme sahip bir adım.

"Bu tarihi bir an, önemli bir aşama" diyen Erdoğan, özel okullarda Kürtçe eğitim verileceğini söyledi.

Reuters: Türkiye Başbakanı Erdoğan, açıklanan reformların, özel okullarda Türkçe dışındaki dillerde öğretimi mümkün kılacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca genel seçimlerdeki seçim barajının yüzde 5'e indirilebileceğini, hatta tamamen kaldırılabileceğini belirtti.

Başbakan Erdoğan, kadınların devlet kurumlarında türban giymesine yönelik yasağın da kaldırılacağını açıkladı. Türbanla ilgili düzenlemeler yargı ya da ordu için geçerli olmayacak. Müslüman ancak laik Türkiye'de uzun süredir kamu kurumlarında çalışan kadınların kıyafetleri konusunda sert düzenlemeler vardı.

Erdoğan, geçmişte Süryanilere ait olan ancak devlet tarafından el koyulan bir manastır arazisinin de iade edilmesinin planlandığını söyledi.