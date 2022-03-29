Dünya basınında bugün | Zehirlenmenin gölgesinde barış görüşmeleri; tokadın gölgesinde Oscar töreni

T24 Dış Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında taraflarla iletişimde olduğu bilinen Rus milyarder Roman Abramovich’in Kiev’deki müzakereler sırasında zehirlenme belirtileri gösterdiği belirtildi. Oscar Ödül Töreni’nde filmleri ve oyunculukların konuşulmasını geride bırakan bir olay yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Will Smith, sunucu Chris Rock’ın eşi Jada Pinkett Smith’in rahatsızlığını hedef alan şakası üzerine sahneye çıkarak Rock’a tokat attı. ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevde kalmaması" ifadelerinden geri adım atmayacağını belirtti ve bu yorumları Ukrayna'daki korkunç görüntüler sebebiyle, duygusal bir dışavurum olarak yaptığını ifade etti.

29 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Ukrayna barış görüşmeleri Abramovich’in zehirlendiği iddiaları arasında devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşında taraflarla iletişimde olduğu bilinen Rus milyarder Roman Abramovich’in Kiev’deki müzakereler sırasında zehirlenme belirtileri gösterdiği belirtildi. Abramovich’e yakın kaynaklar iddiayı doğruladı. Zehirlendiğinden şüphelenilen ancak şimdi iyi olduğu belirtilen Rus milyarderin, göz yanması ve deri soyulması belirtileri gösterdiği ifade edildi. Abramovich’in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov olduğu belirtiliyor. Zehirlenmenin arkasında Kremlin’de barış görüşmelerinin başarısız olmasını isteyen bir grubun olduğu iddia ediliyor.

The Independent | Oscarları gölgede bırakan tokat

Oscar Ödül Töreni’nde filmleri ve oyunculukların konuşulmasını geride bırakan bir olay yaşandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Will Smith, sunucu Chris Rock’ın eşi Jada Pinkett Smith’in rahatsızlığını hedef alan şakası üzerine sahneye çıkarak Rock’a tokat attı. Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı. Sinema dünyası Smith’i davranışını kınarken oyuncu, bir özür mesajı yayımladı.

New York Times | Biden, Putin'i kınadığı için "özür dilemeyeceğini" belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevde kalmaması" ifadelerinden geri adım atmayacağını belirtti ve bu yorumları Ukrayna'daki korkunç görüntüler sebebiyle, duygusal bir dışavurum olarak yaptığını ifade etti. Biden, "Ahlaki öfkemi ifade ediyordum ve bu sebeple özür dilemeyeceğim" dedi. Biden, ABD'nin Rusya politikasında ise bir değişiklik olmadığını ve hala Putin'i devirmeyi hedeflemediklerini söyledi.

Wall Street Journal | Kiev, topraklarını geri almaya çalışırken müzakereler başlıyor

Ukrayna ve Rusya heyetleri bir aydan uzun süredir devam eden barışı sonlandırmak için bugün İstanbul'da masaya oturacak. Ukrayna, başkent Kiev'in kuzeyindeki topraklarını Rusların elinden almak için ilerlemeye çalışıyor. WSJ, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ettiğini söyledi.

Moscow Times | Rus Novaya Gazeta, Kremlin'in uyarılarının ardından yayınlarını durdurdu

Genel yayın yönetmenliğini Nobel Barış Ödüllü Dimitri Muratov'un yaptığı Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bitene kadar hem basılı hem de çevrimiçi yayınlarını durdurduğunu belirtti.

İlk günden itibaren savaşa karşı duruş sergileyen Novaya Gazeta, Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor'dan bir uyarı daha aldıklarını belirtti. Novaya Gazeta editörlerinin imzasını taşıyan açıklamada, "Gazetenin web sitesindeki, sosyal ağlardaki ve kağıt üzerinde yayınlarını 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyonun' sonuna kadar askıya alıyoruz" denildi.

Gazete daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'savaş olarak' nitelendirmiş, ancak medya düzenlemeleri sebebiyle 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyon' ifadesini kullanmak zorunda kalmıştı.

Le Monde | Fransa seçimleri: Üç “taktiksel oyun” mücadelesi

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı. 11 Nisan’da ilk turu yapılacak seçim öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine le Pen ve solcu aday Jean-Luc Melenchon öne çıkıyor. Anketler, Macron ve Le Pen’in ikinci turda yarışabileceğini gösteriyor. Üç aday da kalan adayların seçmeninden taktiksel oyları toplama mücadelesine girişti.

Al Jazeera | Avrupa Birliği, Lübnan’da kara para aklamaya ilişkin 130 milyon dolarlık varlığı dondurdu

Fransa, Almanya ve Lüksemburg, Lübnan’daki bir kara para aklama operasyonuyla ilişkili toplam 130 milyon dolarlık varlığı dondurdu. Eurojust’tan yapılan açıklamada, Fransa ve Almanya’da beş mülke ve birden fazla banka hesabına el konduğu açıklandı. Lübnan’da beş kişi, 2002 ve 2021 yılları arasında ülkenin kamu fonlarından 330 milyon doları zimmete geçirmekle suçlanıyor.