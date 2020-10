Dünya basınında bugün | Zehirlendiğine inanılan Rus muhalif lider Navalni komada, durumu kritik

T24 Dış Haberler

Britanya'da Koronavirüs vaka sayıları tekrar artış gösterirken belli bölgelerde karantina önlemleri alınması gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski strateji danışmanı Steve Bannon, online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklandı. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti. Rusya'da "zehirlendiği" belirtilen muhalif lider Aleksey Navalni'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da vakalar artarken Birmingham’da yeni kısıtlama endişeleri

Britanya’nın Birmingham kentinde polis ve yetkililer, vatandaşları varolan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymaya çağırdı. Önlemlere uyulmadığı takdirde şehir genelinde karantina uygulamasının geri dönebileceği belirtildi.

The Independent | Trump’ın eski başstratejisti Steve Bannon dolandırıcılık nedeniyle tutuklandı

Beyaz Saray'ın eski başstratejsti Bannon, "We Build the Wall" isimli internet kampanyasında bağışçıları dolandırmak suçlamasıyla tutuklandı. ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Bannon ve 3 ortağının bağışçıları "ABD'nin güney sınırında duvar inşa etmek için 25 milyon dolardan fazla toplanan" kampanyada dolandırdığı belirtildi. Steve Bannon, ABD Başkanı Trump'ın 2016 seçim kampanyasında aktif rol alıyordu.

The New York Times | Biden, 'karanlıktan' çıkışa rehberlik edeceğine söz verdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ön seçimleri kazanmasının ardından Demokrat Parti'nin kendisine yaptığı teklifi kabul ederek resmen muhalefetin adayı oldu. Biden, seçimleri kazanması durumunda Amerikalıları bir araya getirerek pandemi ve ekonomik şartlar nedeniyle yıpranmış ABD'yi iyileştireceğini söyledi. Seçime 75 gün kala adaylığı resmen kabul eden Biden, "Aydınlığın müttefiki olacağım, karanlığın değil" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlenen Demokrat Ulusal Kongresi'nin son gününde konuşan Biden, "Mevcut başkanımız halka yönelik en basit görevini yerine getiremedi; bizi koruyamadı" dedi ve ekledi; "Kötü bir insan olduğu için Trump'a karşı oy verin demiyorum. Kötü bir iş çıkardığı için öyle yapın diyorum". Biden, tüm ABD'lileri temsil edeceğini ve başkan olması durumunda kendisine oy vermeyenler için de çalışacağını ifade etti.

The Washington Post | Bannon sınır duvarı dolandırıcılığı davasında suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski strateji danışmanı Steve Bannon, online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklandı. New York Güney Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Bannon ve 3 ortağının bağışçıları "ABD'nin güney sınırında duvar inşa etmek için 25 milyon dolardan fazla toplanan" "We Build The Wall" kampanyasında dolandırdığı belirtildi.

Moscow Times | 'Zehirlenen' Rus muhalif lider Navalni'nin durumu kritik, müttefikleri Avrupa'ya gönderilmesini istiyor

Dün içtiği çaya katılan bir madde ile zehirlendiği düşünülen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Sibiya'da bir hastanede komada. Bir hastaneye yetkilisi Navalni'nin bir solunum cihazına bağlandığını ve durumunun kritik olduğunu ifade etti. Devlete ait TASS haber ajansı, dedektiflerin henüz Navalni'nin bilinçli olarak zehirlendiğine dair bir kanıt bulmadığını ifade etti. Navalni'nin müttefiklerinin muhalif lideri tedavi olmak üzere başka bir ülkeye götürmeye çalıştığı ifade edildi.

Le Monde | Diploması: Macron tüm cephelerde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dış politikada Lübnan’dan Mali’ya Belarus’tan Türkiye’ye pek çok noktada proaktif bir yol izliyor. Dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel son günlerdeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldi.

Al Jazeera | Somalili korsanlar tarafından 2015’ten beri alıkonulan İranlılar serbest bırakıldı

Somalili korsanlar tarafından 2015 yılında kaçırılan ve 3 İranlı rehin serbest bırakıldı. Kurtarılan kişilerin çok zayıfladığı ancak genel olarak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Rehin alınan kişiler İranlı bir balıkçı teknesinde bulunuyordu. Reuters’a serbest bırakılma haberini veren İranlı yetkili “Bu Somali korsanlığının sonunu temsil ediyor” dedi.