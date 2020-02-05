Dünya basınında bugün | "Yüreklenmiş Trump neden tekrar seçilmesi gerektiğini anlattı"

T24 Dış haberler

Ülkeler Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Britanya, Çin'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump geleneksel "Ulusa Sesleniş" konuşmasını yaptı. Geceye Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki "soğuk çatışma" damga vurdu. Demokrat Parti'nin başkan adayını belirleyecek ön seçim sürecinin ilk ayağı olan Iowa seçimlerinden sonuçlar gelmeye başladı.

5 Şubat 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Times | Britanya’da COP26 hazırlığı: Cameron ve Hague kilit iklim rollerini reddetti

Britanya’nın Glasgow kenti bu yıl Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26’ya ev sahipliği yapacak. Konferansın 2012 Olimpiyatları’ndan beri Britanya’nın gerçekleştirdiği en büyük etkinlik olması bekleniyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson, toplantının Brexit’in ardından dünyaya Britanya’nın liderliğini göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyor. Johnson eski Başbakan David Cameron ve eski Dışişleri Bakanı Wiliam Hague’a toplantının liderliğini yapacakları sembolik görevi teklif etti fakat ikili reddetti.

The Independent | Bakanlık’dan Koronavirüs tehlikesindeki Çin’de bulunan Britanyalılara: Yapabiliyorsanız şimdi terk edin

Britanya Dışişleri Bakanlığı, Çin’de bulunan 29 bin 500 Britanya vatandaşını ülkeye geri dönmeleri konusunda uyardı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının görüldüğü kişi sayısı 24 bine çıkarken Sağlık Bakanı Dominic Raab şu ana kadar Vuhan’dan çıkarılan 100 Britanya vatandaşında hastalığın görülmediğini söyledi. Fakat Raab, Çin’de bulunan vatandaşların eğer mümkünse orayı terk etmeleri gerektiği söyledi.

New York Times | Yüreklenmiş Trump neden tekrar seçilmesi gerektiğini anlattı

Donald Trump, ABD başkanlarının geleneksel olarak yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında "güçlenen ekonomi"den bahsetti ve gelecekle ilgili olumlu tahminlerde bulundu. Geceye Trump ile Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki "soğuk çatışma" damga vurdu. Trump, konuşmasından önce Pelosi'nin uzattığı eli sıkmayı reddetti, Temsilciler Meclisi Başkanı da ABD liderinin konuşmasının metnini yırttı.

The Washington Post | Iowa'daki sonuçların bir bölümü Buttigieg'in liderlikte olduğunu gösteriyor

Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adayı belirleyecek olan ön seçimlerin ilk ayağı olan Iowa'da sonuçların açıklanması "sayımdaki düzensizlikler" nedeniyle ertelenmişti. WaPo gazetesi basıma gitmeden önce bir bölümü açıklanan sonuçlara göre South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yarışı önde götürüyor. Buttigieg'i ufak bir farkla Sanders takip ediyor. Yarışın favorisi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, zirvenin çok gerisinde kaldı.

Moscow Times | Rusya, Vuhan'dan çıkartılan tüm vatandaşlarını karantinaya alacak

Ruysa, yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden getirilen vatandaşları için Sibirya'nın Tyumen bölgesinde bir karantina bölgesi kuracak. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ülkeye dönen vatandaşların sağlıklı olduğu düşünülse de 14 günlüğüne karantinada tutulacağını belirtti. Rus ordusuna ait bir uçak, vatandaşlarını Vuhan'dan çıkarmak üzere Çin'e gitti.

Le Monde | Demokrat Parti’nin ilk ön seçiminde falso

ABD’nin Iowa eyaletinde 3 Şubat günü gerçekleşen Demokrat Parti ön seçiminde sonuçlar ‘teknik’ bir hata nedeniyle belirlenemedi. Demokratların, 2020 Kasım seçiminde Donald Trump’ın karşısında kimin olacağını belirlemek için attığı adım bilgisayarlardaki bir problem nedeniyle gecikti. Öte yandan gecikmeye rağmen gelen ilk sonuçlara göre, Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin 38 yaşındaki Belediye Başkanı Pete Buttigieg yarışı yüzde 26,9'luk oranla önde götürüyor.

Al Arabiya | Suudi Arabistan’ın Bakanlar Konseyi’nden Filistin halkına destek

Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Konseyi, Suudi Arabistan’ın Filistin halkına desteğini yeniden dillendirdi. Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğünü söyledi.