Dünya basınında bugün | "Yunanistan'ın caydırıcı gücü arttı, artık Akdeniz'deki en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'a kendi partisinden istifa çağrıları yapılıyor. İngiltere’de maske ve izolasyon önlemleri kaldırıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınan 24 yeni Rafale savaş jetinin gelmesiyle ülkenin caydırıcı günün arttığını ifade etti.

20 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan’a karşı Muhafazakâr Parti öfkesi büyüyor: Tanrı aşkına git

Covid kurallarını ihlal ederek partiye katıldığı ortaya çıkan Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün katıldığı Avam Kamarası oturumunda kendi partisinden milletvekillerinin de tepkisiyle karşılaştı. Muhafazakâr Partili David Davis, Johnson’a “Tanrı aşkına git” dedi. Christian Wakeford isimli vekil ise, partiden ayrılarak İşçi Partisi’ne katıldığını açıkladı.

The Independent | İngiltere’de maske ve izolasyon önlemleri kaldırıldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün İngiltere için Covid önlemlerinin kaldırılması takvimini açıkladı. İngiltere’de gelecek haftadan itibaren açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ile evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak. İngiltere, 24 Mart itibariyle Covid’de zorunlu izolasyonu da kaldırmayı hedefliyor. Johnson “Nasıl grip olanlara zorunlu izolasyon şartı koymuyorsak” diyerek Covid salgınınına ilişkin tam normalleşmenin işaretini vermiş oldu. Öte yandan uzmanlar Covid-19’un ‘büyülü bir şekilde ortadan kaybolmadığını’ belirterek dikkatli olmaya devam edilmesi gerektiğini söylüyor.

New York Times | Biden, Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vereceğini ama bundan "pişman olacağını" öngördü

The Washington Post | Biden, Putin'in "bir şey yapmak zorunda olduğu" için Ukrayna'ya gireceğini öngördü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşündüğünü; ancak bu durumda Moskova'nın "ağır bir bedelle" karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Çarşamba günü Biden, Ukrayna kriziyle ilgili şu ana kadarki en kapsamlı basın toplantısını gerçekleştirdi.

"Putin'in niyeti nedir?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Ne yapacağından çok da emin değilim. Sanırım oraya(Ukrayna'ya) girecek. Bir şey yapmak zorunda" dedi.

Biden, Rusya'nın topyekün bir işgal başlatmasının savaş ve barış açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük sonuçlu hamle olacağını ifade etti. ABD lideri, savaşın Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceğini ve "durumun kontrolden çıkabileceğini" söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya yakın zamanda askeri yardım yaptığına dikkat çeken Biden, "Bu Rusya ordusu için çok da kolay olmayacak. İşgal etmeleri durumunda anında, kısa dönemde, orta dönemde ve uzun dönemde ağır sonuçlar yaşayacaklar" dedi.

Biden, yaptığı konuşmada NATO'nun içinde olası bir saldırının büyüklüğüne göre nasıl karşılık verilmesi hakkında fikir ayrılıkları bulunduğunu dile getirdi. "Rusya'nın sorumlu tutulduğunu göreceksiniz; olacaklar Rusya'nın yapacaklarına bağlı" diye konuşan Biden, "Eğer ortada küçük bir müdahale varsa bu küçük bir durum. O zaman da ne yapacağımız, ne yapmayacağımız konusunda tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biden, potansiyel bir saldırının boyutuna göre hangi karşılığın verilmesi gerektiği hakkında NATO'da fikir ayrılığı olduğunu açıkça vurguladı.

Açıklamalar, Kiev'de endişeye sebep oldu. "Washington, 'küçük bir müdahaleye' yeşil ışık mı yakıyor" gibi yorumların ardından Biden kürsüden indikten dakikalar sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, duruma açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı'na açıkça söyledi: Eğer herhangi bir Rus askeri Ukrayna sınırını geçerse, bu işgaldir. ABD ve müttefikleri buna hızlı, sert ve birleşmiş bir karşılık verecektir" dedi.

New York Times, Beyaz Saray yetkililerinin istihbarat değerlendirmelerinden aktardığına göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağından henüz emin olunmadığını aktardı.

eKathimerini | Başbakan: Yeni jetler, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan alınan 24 yeni Rafale savaş jetinin gelmesiyle ülkenin caydırıcı günün arttığını ifade etti. Miçotakis, "Yeni savaş uçakları bizim hava kuvvetlerimizi Avrupa ve Akdeniz'in en güçlülerinden yaptı" dedi.

Moscow Times | Navalni, Batı'yı Ukrayna konusunda "Putin'in tuzağına düşmekle" suçladı

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Batı hükümetlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'yı işgal etmemesi için müzakere yaparak "tuzağına düşmek" yerine Kremlin'in taleplerini duymazdan gelme çağrısı yaptı.

Time dergisinde yayımlanan mektuplarında Navalni, "Batı, Putin'in basit tuzaklarına düşüyor" yazdı ve ekledi; "ABD bu saçmalığı duymazdan geleceğine Putin'in ajandasını kabul ediyor ve görüşme organize etmek için koşuşturuyor".

"Putin'in ihtiyacı olan tam da bu" diyen Navalni, "Çünkü 'Ukrayna'ya saldırmazsan yaptırım uygulamayız' görüşü oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

2021'de tutuklanmasından bu yana Navalni ve destekçileri, Rusya yönetiminin önemli figürlerine yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyor. Geçen hafta ABD'li senatörler, Ukrayna'nın işgali durumunda aralarında Putin de olan üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu.

Navalni, Putin'in "kandırmaca" ile kendini kişisel yaptırımlardan korumaya çalıştığını, bu yüzden Batı'nın ekonomik yaptırım tehdidini tamamıyla Ukrayna'nın işgaline bağlı kılmasının Kremlin'in işine geldiğini ifade etti.

"Putin arkadaşlarına yönelik yaptırımlardan korkmak zorunda kalmıyor" diyen Navalni, Biden'ın Rus liderin önüne Ukrayna'yı işgal etmemesi için bir "havuç" koymaya çalıştığını belirtti.

Navalni, "Bu hamleler çok basit ve açık. Putin'in ABD karşısında bunu defalarca başarması nefesimi kesiyor" dedi.

Le Monde | Çin, Kış Olimpiyatları öncesi Omicron’la paralize oldu

Koronavirüs’e karşı ‘sıfır Covid’ stratejisinin uygulandığı Çin’de, Pekin Kış Oiimpiyatları’na bir aydan kısa süre kala Omicron varyantı endişesi yaşanıyor. Çinli yetkililer, Omicron varyantının uluslararası postalardan dahi bulaşacağına ilişkin bulgular açıklarken vaka çıkan her bölge hatta şehirde sıkı karantina önlemleri alınıyor. Şubat ayında düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nın da benzer önlemlerle geçmesi bekleniyor. Çin, Olimpiyatlar için bilet satışını durdurma kararı aldı.

Al Jazeera | Putin ve Reisi daha yakın ilişkiyi destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Moskova'da bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, "40 yılı aşkın bir süredir ABD'ye karşı direniyoruz. Umarım tüm çabalarımız ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlar. Yaptırımlar nedeniyle ülkemizdeki ilerlemeyi durdurmayacağız" dedi. Zirvede İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanması, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik iş birliği, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.