Dünya basınında bugün | "Yemen'de 'doğal olmayan' bir felaket var"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay & Melis Karaca

Wall Street Journal ilk sayfasına Çin ile ABD arasında hazırlanmakta olan ticaret anlaşmasını taşıdı. The New York Times ise başkanlık adaylığını açıklamaya hazırlanan Senatörlerle ilgili bir haber hazırladı. The Washington Post ise Yemen'deki açlık krizinin doğal yollarla meydana gelmediğini ve siyasi kararlar ile savaşın bu sonucu yarattığını belirtti.

The Guardian manşetine Muhafazakar Parti'nin yeni eğitim reformlarını eleştiren bir haberi taşıdı. Al Arabiya ise ABD'nin Suriye'de ilk üssünü boşalttığını belirtti.

The Guardian | Sınav reformları üniversite yarışında özel okul öğrencilerini destekliyor

The Guardian'ın haberine göre Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti tarafından yapılan eğitim reformları özel okul öğrencilerinre devlet okulu öğrencilerine kıyasla üniversiteye girmek için daha büyükı avantaj sağlıyor. Habere göre özel okul öğrencileri daha basit bir üniversite sınavına girecek.

Independent | BM uyardı: Teknoloji devleri göçmen krizinde sınıfta kalıyor

Independent'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Facebook ve Whatsapp gibi teknoloji devlerine uyarıda bulundu. Uyarının nedeninin ise insan ticareti yapmaya çalışan insanların göçmenleri bu platformları kullanarak tuzağa düşürmeleri olduğu belirtildi.

New York Times | Dört anahtar Senatör 2020 başkanlık planlaması konusunda vites arttırdı

New York Times'ın haberine göre Demokrat Parti Senatörleri Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker ve Kirsten Gillibrand 2020 seçimlerinde ABD Başkanlığına adaylıklarını koymak için hazırlıklarını önümüzdeki haftalarda bitirmeyi planlıyor.

The Washington Post | Yemen'de doğal olmayan bir felaket var

WP'nin ilk sayfasında yer verdiği habere göre Yemen'deki açlık krizi kötü politikalar ve Suudilerin liderlik ettiği, ABD'nin de içinde bulunduğu koalisyon sebebiyle doğdu. Habere göre Yemen'de 20 milyon insan yeteri kadar yemek bulamıyor.

Wall Street Journal | ABD ve Çin ticaret anlaşmasını detaylandırıyor

WSJ'nin haberine göre Çin ve ABD iki ülke arasındaki gerginliği azaltabilecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Kommersant | Bir yeni yıl iki eski yıldan daha iyidir

Kommersant bu haftasonu nüshasının ilk sayfasının tamamında bir karikatüre yer verdi.

Le Monde | Brezilya: Aşırı sağ iktidarda

Brezilya halkı yeni başkanlarının göreve geçmesini bekliyor. Le Monde'un haberine göre 1 Ocak 2019’da göreve başlayacak olan Jair Bolsonaro’yla birlikte Brezilya’da askeriyenin ve nostaljik diktatörlük günlerinin zaferi olduğu belirtiliyor.

Frankfurter Allgemeine | Trump göçmen çocuğun ölümünden Demokratları sorumlu tuttu

Frankfurter Allgemeine gazetesi Trump'ın ABD nezaretinde ölen iki Guatemalalı çocuk için söylediği sözleri ilk sayfasına taşıdı. Trump, "Demokratlar sınır duvarını destekleseydi bu trajedi yaşanmazdı" dedi.

Al Arabiya | ABD ordusu Suriye şehri Haseke'deki ordu üssünden çekiliyor

Al Arabiya'nın haberine göre bu Trump'ın açıklamalarından sonra boşaltılan ilk ordu üssü oldu.