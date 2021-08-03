Dünya basınında bugün | "Yangınlar Türkiye’yi tahrip ederken binlerce insan kaçıyor"

The Washington Post, Taliban güçlerinin bölge başkentlerinin merkezlerine doğru ilerlerken diğer Taliban savaşçılarının tutulduğu hapishanelere de yaklaştığını ifade etti. Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikastini soruşturanların ölüm tehditleri aldığı belirtildi. The Independent, Türkiye'de devam eden orman yangınlarını manşetine taşıdı.

3 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle... The Guardian | Johnson, tepkiler üzerine seyahat uyarı listesi planından vazgeçti Britanya Boris Johnson, seyahat sektörü ve kabine içi aldığı tepkilerin ardından “kırmızı listeye” dönme riski olan “sarı listedeki” ülkekelerden gelecek olanlara uyarı yapılması planından vazgeçti. Kabine kaynakları, planların Hazine ve Ulaşım Bakanlıkları tarafından, Britanya’daki Koronavirüs vakalarının da düşmeye başlamasıyla iptal edildiğini söyledi. Tamamen normalleşme uygulamasına geçen Britanya’da seyahat konusundaki kural ve uyarılar hâlâ kafa karışıklığı yaratıyor. Kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolcuların 10 gün karantina zorunluluğu sürerken karantina kuralı sarı listedeki ülkeler için kalkmıştı.

The Independent | Yangınlar Türkiye’yi tahrip ederken binlerce insan kaçıyor

Türkiye’de orman yangınları mücadelesi yedi gündür sürerken The Independent, yangınlardan bir kareyi manşetine taşıdı. “Güçlü rüzgarlar ve artan sıcaklık bölgenin orman yangınlarını tetikliyor” ifadelerinin yer aldığı haberde, bugüne kadar yangınlarda sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

New York Times | "Bir mermi bekleyin": Haiti'de soruşturmayı yürütenlere bir tehdit

Evinde suikast sonucu öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin ve onu hedef aldığı iddia edilen paralı askerlerin cesetlerini inceleyen bir hakim ve 2 katibin topladıkları kanıtlarla birlikte saklandığı ve birkaç saatte bir lokasyon değiştirdiği ifade edildi. Soruşturmayı yürüten ekip, savcılara verdikleri ifadelerde bilinmeyen numaraların kendilerini arayarak "tanık ifadelerini değiştirmelerini yoksa kafalarına gelecek bir kurşun bekleyebileceklerini" söylediğini aktardı. New York Times, çantadaki kanıtların, ülkede yıllardır gerçekleşen en önemli davanın kaderini belirleyebileceğini ifade etti.

The Washington Post | Taliban yaklaştıkça Afgan askerler hapishanelerini korumak için koşuşturuyor

The Washington Post, Taliban güçlerinin bölge başkentlerinin merkezlerine doğru ilerlerken diğer Taliban savaşçılarının tutulduğu hapishanelere de yaklaştığını ifade etti. Taliban liderlerinin sahadaki militanlara bu savaşçıların "güçlerine güç katmak için" serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu söylediği belirtildi. Habere göre Kabil'e bağlı Afgan güçleri, hapishaneleri Taliban'dan savunmanın yollarını bulmaya çalışıyor.

Moscow Times | Kayıp Belaruslu aktivist, Ukrayna'da asılmış halde bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslulara yardım eden bir sivil toplum kuruluşunun direktörünün sabah koşusuna çıktıktan sonra bir daha görülmedi belirtilmişti. Vitali Şişov, Ukrayna'da bir parkta boynunda asılmış şekilde ölü bulundu. Polis, "İntihar olarak süslenmiş bir cinayet" ihtimali üzerinde duracaklarını ifade etti.