Dünya basınında bugün | Washington'daki sert müdahalenin arkasında Adalet Bakanı varmış!

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi'nde fotoğraf çektirebilmesi için polisin barışçıl protestocuları biber gazı ve plastik mermiyle dağıtması dünya çapında büyük tepki çekti. Hükûmet kaynakları, protestocuların dağıtılması emrini bizzat Adalet Bakanı William Barr'ın verdiğini söyledi. Britanya'da muhalefetin yeni lideri Keir Starmer, hükûmeti sert bir biçimde eleştirdi.

3 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Starmer’dan Başbakan’a: Kendini toparla ya da ikinci Koronavirüs dalgası riskini al

Britanya İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vatandaşların hükûmete olan güvenini sarstığını söyledi. Starmer, ülkede Covid-19 enfeksiyon oranı artarsa bunun sorumlusunun 10 Numara olacağını söyledi. Guardian’la gerçekleştirdiği söyleşide Starmer, ülkedeki kısıtlamaların kaldırılması zamanlamasının ilgiyi Dominic Cummings skandalından çekmek amaçlı olabileceğine dikkati çekti.

The Independent | 25 bin kişi düzenli test uygulanmadan hastanelerden bakım evlerine taşındı

Britanya’da en az 25 bin hastanın hastanelerden taburcu edilerek bakım evlerine döndüğü ancak onlara hükûmetin açıkladığı düzenli Covid-19 testi uygulamasının yapılmadığı ortaya çıktı. Britanya’da bakım evlerinin Koronavirüs salgını boyunca tehdit altında olması ve hükûmetin yeterli adım atmaması eleştiriliyordu.

New York Times | Trump'ın fotoğraf çekimi fikri nasıl parkta kaosa sebep oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi'nde fotoğraf çektirebilmesi için polisin barışçıl protestocuları biber gazı ve plastik mermiyle dağıtmasının yankıları sürüyor. New York Times'ın aktardığına göre protestocuların dağıtılması için emri Adalet Bakanı William Barr'ın verdiği ortaya çıktı.

The Washington Post | Protestocuların çıkarılma emirini Barr vermiş

The Washington Post'un manşetinde de Adalet Bakanı Barr'ın protestoculara müdahale edilmesi için emir vermesi var. Gazeteye konuşan bir Adalet Bakanı kaynağının aktardığına göre Trump'ın fotoğraf çektireceği kilisenin yakınlarındaki kalabalığı gören Barr, "Bu halledilmeli, halledin" dedi. Kısa süre sonra polis, protestoculara sert bir biçimde müdahale etti. Washington D.C. belediyesi olayla hiç bir alakaları olmadığını belirtmişti.

Moscow Times | Rusya, medya mensuplarına yapılan saldırılar üzerinden 'polis dokunulmazlığını' sert bir biçimde eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki protestolarda polisin gazetecilere şiddet uygulamayı bırakması için Washington'a çağrıda bulundu. Yapılan çıklamada, "ABD'nin, gazetecilerin polis dokunulmazlığının hedefi haline gelmesini önlemek istiyoruz" denildi

Le Monde | Protestoların karşısında Trump gücü seçti

ABD’de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından yaşanan ve pek çok şehre yayılan protestolar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Pazartesi günü orduyu sokağa çağırarak eylemlere karşı tavrını netleştirdi. Polis şiddeti ve ırkçılık karşılık protestolar ABD’de tarihi öfke olarak açıklandı.

Al Jazeera | Malezya’da göçmen gözaltı merkezleri Koronavirüs’ün merkezi hâline geldi

Ülke genelinde yeni tip Koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya başlayan Malezya’da göçmen gözaltı merkezlerinde vaka sayısı yükselmeye başladı. Kalabalık merkezlere yalnızca geçen ay 2 bin yeni kişi katıldı. Sağlık Bakanlığı, göçmen gözaltı merkezlerinin yeni risk bölgesi olduğu söyledi ve bir kampta geçen hafta 35 yeni vaka tespit edildiği açıkladı. Kısa süre içinde ise üç kampta toplam 227 vaka görüldü.