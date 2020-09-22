Dünya basınında bugün | Washington'da lobicilik günleri

T24 Dış Haberler

Britanya hükûmetinin Kıdemli Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, yeni önlemler alınmadığı taktirde ekim ortası itibariyle ülkede günlük 50 bin yeni Covid-19 vakası görülebileceğini ifade ederken, Londra tekrar sıkı önlemlerin geri getirilip getirilmeyeceğine karar vermeye çalışıyor. ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıçı Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesinin ardından yerinin ne zaman doldurulacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD basınının aktardığına göre Donald Trump, 2020 etmeden Ginsburg'ün koltuğunu dolduracak kadar destek topladı. 3 Kasım seçimlerini Joe Biden kazansa bile 2021'in başına kadar Trump'ın görev süresi dolmayacak. Rus muhalif lider Aleksey Navalbi, Batı ülkelerindeki laboratuvarların hem vücudunun içinde hem de teninde Noviçok'a rastladığını ifade etti İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden müzakere etme planının olmadığını söyleyerek, Washington'un anlaşmaya 'koşulsuz' dönmesi gerektiğini vurguladı.

22 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Covid-19 korkusu büyüyor; publar ve restoranların kapanma saati değişti

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle alınan yeni önlemler çerçevesinde pub ve restoranların kapanma saati 22.00’a çekildi. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın bugün bir açıklama yaparak alınacak yeni Covid-19 önlemlerini duyurması bekleniyor.

The Independent | Koronavirüs’te alarm seviyesi arttı; ulusal önlemler masada

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgında kışın ikinci dalganın daha sert geçeceğine dair korkuların ardından bugün Başbakan Johnson tarafından yeni önlemler açıklanacak. Britanya’daki önde gelen bilim insanları günlerdir salgında durumun ciddiyetini koruduğunu, vaka sayılarının ciddi oranda artabileceğini söylüyordu. Kıdemli bilim danışmanı Sir Patrick Vallence, dün önlemler alınmazsa günlük vaka sayısının 50 bine çıkabileceğini söylemişti.

The New York Times | Senatörler, aday gösterme mücadelesinde Başkan'a yardımcı olmak içi sıraya girdi

The Washington Post | Mahkememe seçimi konusunda lobicilik hızlandı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceğine ne zaman karar verilmesi gerektiğine dair tartışmalar sürüyor. NYT, "Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Ginsburg'un koltuğunun dolduracak kadar desteği arkasına almış gibi görünüyordu" yazdı. Önemli Cumhuriyetçi senatörler sene sonuna kadar yeni bir Yüksek Mahkeme yargıcının görev başlamasına deste verirken Trump'ın adayını en geç cumartesi açıklaması bekleniyor.

The Washington Post'un aktardığına göre şu anda yargıç Amy Coney Barrett yarışın favorisi olarak görülüyor. İki kaynağa göre Barrett ve Trump pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. Barrett'in muhafazakar çevrelerde çok sevildiği ifade edildi. Trump'a yakın Cumhuriyetçilerin diğer senatörleri ikna etmek için lobicilik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Moscow Times | Navalni, Noviçok'un vücudunun 'içinde ve üzerinde' bulunduğunu söyledi

Rus muhalif lider Aleksey Navalbi, Batı ülkelerindeki laboratuvarların hem vücudunun içinde hem de teninde Noviçok'a rastladığını ifade etti ve Rusya'dan incelenmesi için zehirlendiği gün giydiği kıyafetleri iade etmesini istedi.Zehirlenmesinden bu yana ilk kez bir blog paylaşımında bulunan Navalni, "Fransa ve İsveç'ten iki bağımsız laboratuvarın yanı sıra Bundeswehr (Alman askeri laboratuvarı), vücudumun içinde ve üzerinde Noviçok bulunduğunu doğruladı" yazdı.

Navalni, yazısında Rusya'nın hâlâ zehirlenmesiyle ilgili bir soruşturma başlatmadığına dikkat çekerken, Rus televizyon programlarında Batı istihbaratı veya müttefikleri tarafından saldırıya uğradığının konuşulduğunu ifade etti. Muhalif lider, bu durumun kendisini şaşırtmadığını yazdı

Almanya'ya uçmadan önce Rusya'da giydiği kıyafetlerin tamamen çıkarıldığını söyleyen Navalni, "Vücudumun üzerinde Noviçok bulunduğunu düşünürsek fiziksel temas ile zehirlenmiş olma ihtimalim yüksek. Kıyafetlerim önemli kanıtlardır" dedi ve zehirlendiği gün giydiklerinin Almanya'ya gönderilmesini istedi.

Le Monde | LRM: Başkanlık partisinin büyük rahatsızlığı

Fransa’da yerel seçimlerin üzerinden 6 ay geçti ve iktidardaki La Republique en Marche partisi şimdiden cumhurbaşkanlığı seçimi için strateji arayışına girdi. Yerel seçimlerden kalan başarısızlık hissi sürerken iktidar partisinin henüz cumhurbaşkanlığı seçimi için yol haritasını henüz belirlemedi.

Al Jazeera | İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye: Sorumsuz aktör

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden müzakere etme planının olmadığını söyleyerek, Washington'un anlaşmaya 'koşulsuz' dönmesi gerektiğini vurguladı. Zarif, “ABD için Trump başkanlığında geçen zorlu yıllardan sonra ülkenin İran’a doğru sinyalleri yollaması önemli, bu da baskı politikasını sonlandırmak anlamına geliyor” dedi. Trump yönetimi, ABD'yi Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan çektiğinden beri, İran ekonomisinin petrol ihracatı da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerine yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.