Dünya basınında bugün | "Wall Street tarumar oldu"

T24 Dış haberler

ABD piyasaları dün, Koronavirüs salgınının yarattığı endişelerden dolayı 1987'den bu yana en kötü kapanışını kapadı. ABD'de salgın, neredeyse tüm spor müsabaklarının ertelenmesine sebep oldu. Britanya basınının gündeminde Başbakan Boris Johnson’ın ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgını ve önlemleri çerçevesinde gerçekleştirdiği basın toplantısı yer aldı. Johnson’ın “Sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz” ifadelerini kullanması öte yandan Britanya’da okulların kapatılması gibi önlem kararlarının alınmaması dikkati çekti. Fransa’da da Le Monde’un gündeminde Koronavirüs’le gelen küresel ekonomik kriz riski vardı.

13 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson: Daha çok aile sevdiklerini kaybedecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki durumunu değerlendirdi. Britanya’da hükûmetin bilim danışmanı ülkedeki vaka sayısının 10 bine ulaşmış olabileceğini söylerken Johnson da Koronavirüs’ün bir jenerasyonun yaşadığı en kötü sağlık krizi olduğunu söyledi. Johnson, “Daha çok aile sevdiklerini kaybedecek” dedi.

The Independent | 10 bine yakın kişinin etkilendiği söyleniyor fakat başbakan hâlâ kapatma çağrısı yapmıyor

Britanya’da dün hükûmet Koronavirüs’le mücadelede son durumun aktarıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın açıklamasında Koronavirüs’le ilgili olarak ‘korkutucu’ bir tablo ortaya koyarken Britanya’da okulların kapatılması, futbol maçlarının seyircisiz oynanması gibi kararların alınmaması dikkati çekti.

New York Times | Wall Street, 1987 çöküşünden yana böyle tarumar olmamıştı

ABD piyasaları, Koronavirüs salgını endişelerinin etkisiyle dünü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 9,9 azalışla 21.200,62 puana geriledi. Bu, Wall Street'in 1987'den bu yana kayıtlara geçen en büyük kayıp oldu.Kongre, Beyaz Saray'la bir kurtarma paketi üzerinde çalışmaya başladı.

The Washington Post | Salgın, ABD'de hayatı altüst etmeye başladı

Washington Post, ABD'de bazı eyaletlerde peş peşe acil durum ilan edilmesine, birçok spor karşılaşmaları ve etkinliği iptal edilmesine, eğitimin aksamasına sebep olan yeni tip Koronavirüs salgınının ülkede hayatı "altüst" etmeye başladığını ifade etti.

Moscow Times | Duma Başkanı: Rusya'nın en büyük avantajı Putin, petrol değil

Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin alt meclisi Duma'nın Başkanı Viyaleşlav Volodin, Rusya'nın iyi bir gelecek inşa etmek için en büyük avantajının Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade etti. Petrolün ciddi anlamda değer kaybetmesine işaret eden Volodin, "ülkenin en büyük avantajının petrol değil, Putin olduğunu" ileri sürdü.

Le Monde | Dünya kilitlendi

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip Koronavirüs’ü ‘pandemi’ olarak tanımlamaya başlamasının ardından pek çok ülke salgının yayılmasına ilişkin önlemlerini sıkılaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine seyahati durdurma kararını açıklarken, İtalya’da da tüm ülkeyi kapsayan karantina ticarette de etkili oldu. Resesyon riskiyle karşı karşıya olan devletler yeniden canlandırma programları arayışına girdi.

Al Arabiya | Suudi Arabistan düğün salonu, otel gibi yerlerde etkinlikleri yasakladı

Suudi Arabistan, Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonu, etkinlik mekanı, otel gibi yerlerde yapılacak toplu davetleri yasaklama kararı aldı. Şu ana kadar 45 vakanın bulunduğu Suudi Arabistan’da 4 bin kişinin test edildiği belirtildi.