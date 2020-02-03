Dünya basınında bugün | Koronavirüs'ü Vuhan'ı tükeniyor

T24 Dış haberler

Britanya'nın gündeminde başkent Londra'da meydana gelen bıçaklı terör saldırısı var. New York Times, yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentinde malzeme sıkıntısı yaşandığını aktardı. İran’da seçim öncesi pek çok adayın diskalifiye olduğuna dair tartışma büyürken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlıların farklı siyasi hareketler arasında seçme hakkı olması gerektiğini söyledi.

3 Şubat 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Londra’da terör saldırısı yapan kişi hapisten yeni çıkmıştı ve polisin takibindeydi

Londra’da dün gerçekleşen ve polis tarafından öldürülen saldırganın olaydan birkaç gün önce hapisten çıktığı ortaya çıktı. İncelemelerde saldırganla ilgili olarak daha önce polis tutanaklarında “Terör uğruna ölme fikrine hayranlık duyuyor” ifadeleri yer aldığı belirlendi. Bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan saldırganın hapisten yeni çıkmışken ve henüz polis tarafından takibi sürerken nasıl saldırı düzenlediği incelenmeye devam ediyor.

The Times | Terör, Londra sokaklarına geri döndü

Londra’da dün bir saldırı gerçekleştiren 20 yaşındaki Sudesh Amman’ın hapisten yeni çıktığı ve polis takibinde olduğu fark edildi. Amman, 14 ay önce yanında IŞİD’e katılma belgeleri ve farklı çeşit silahlar taşıdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

New York Times | Koronavirüs yorgun ve malzemeleri bitmekte olan bir kent olan Vuhan'ı dağıttı

New York Times'ın Çin muhabirinin aktardığına göre Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da hastanelerin test kitleri bitiyor ve ateşi olan insanlar eve gönderiliyor. Uzun test sıraları sebebiyle hastalığın resmi açıklanan sayılardan daha yaygın olduğu düşünülüyor. NYT'ye konuşan uzmanları Koronavirüs salgınının giderek kontrolden çıktığını ifade etti.

The Washington Post | Iowa'da sonuna kadar karmaşık bir yarış

ABD'de Demokrat Parti'nin Kasım'da yapılacak genel seçimlerde başkan adayının kim olacağını belirleyecek uzun ön seçim süreci bugün Iowa'da başlayacak. Aralarında Joe Biden, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın da bulunduğu 12 isim, sonbaharda Donald Trump'ın karşısına çıkmak için yarışacak.

Moscow Times | Ajanslar: Rus Silahlı Kuvvetleri uçağı Çin'den Rus vatandaşlarını

Rus haber ajanslarına göre Rusya ordusu Rus vatandaşlarını Koronavirüs gerekçesiyle Çin'den uçakla tahliye edecek. Kremlin sözcüsü en çok etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarının çıkartılacağını söyledi. Tahliyeler bugün ve yarın gerçekleşecek.

Le Monde | Britanya’nın Avrupa Birliği’ni bıraktığı gün

Le Monde gazetesi Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ilk sayfasına taşıdı. Brexit’in gerçekleştiği dönemin başbakanı Boris Johnson’a ait bir portre ve 1971’den 2020’ya Avrupa Birliği ve Britanya’ya ya ilişkin yaptıkları haberleri derleyen Le Monde ayrıca Brexit’in gerçekleştiği gün yaşanan kutlamalara dair izlenimleri aktardı.

Al Arabiya | Ruhani: Herkesin seçme hakkı olmalı

İran’da seçim öncesi pek çok adayın diskalifiye olduğuna dair tartışma büyürken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlıların farklı siyasi hareketler arasında seçme hakkı olması gerektiğini söyledi. 1979 İran İslam Devrimi’nin geleneksel kutlamla töreninde konuşan Ruhani, “Humeyni, halkın tüm seçimlere katılması gerektiği ve seçme hakkı olması gerektiği konusunda ısrar etmişti” dedi. İran’da 9500 olası adayın, Şubat 21’de gerçekleşecek idari seçimlere katılımı engellenmişti.