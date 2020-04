Dünya basınında bugün | "Virüsler terör saldırılarından daha tehlikeli"

T24 Dış haberler

The Guardian gazetesi binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs’e ilişkin Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus’un endişe verici açıklamalarına yer verirken The Times, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın yargının yabancı suçluların sınır dışı edilmesini engellemesine verdiği tepkiyi manşete taşıdı. Le Monde gazetesi, Almanya’da iktidar partisinin genel başkanı ve Merkel’in halefi olan Kramp-Karrenbauer’i gündeme aldı. Al Arabiya’da ise Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin gelişmeler yer aldı. ABD'de Adalet Bakanlığı'nın Roger Stone'a verilen cezaya müdahale etmesinin ardından davayla ilgilenen bazı savcılar istifa etti. The Washington Post, bazı medya kurumlarıyla iş birliği yaparak büyük bir istihbarat skandalını ortaya çıkardı.

12 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Virüsler terör saldırılarından daha tehlikeli

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1000’den fazla insanın ölümüne neden olan Koronavirüs’ün çok ciddi bir tehdite dönüştüğünü söyledi. Uzmanların Koronavirüs’ün dünyanın yüzde 60’ına yayılabileceğini açıklamasının ardından Ghebreyesus, “Virüsler herhangi bir terör saldırısından daha güçlü sonuçlar doğurabilir. Aşının bulunması en az 18 ay sürecek” dedi.

The Times | 10 Numara öfkeli: Tehlikeli suçlular günler içinde serbest kalacak

Britanya’da 25 şiddet suçlusunun avukata erişimi olmadığının ortaya çıkmasının ardından hâkimlerin Jamaica’dan geldiği belirlenen suçluların sınır dışı edilmesini engellemesi Başbakan Boris Johnson’ı kızdırdı. Johnson’ın yargı denetiminin hükümetle ters düşmesini engelleyecek sınırlamalar planladığı belirtildi.

New York Times | Adalet Bakanlığı Roger Stone'un cezasını azaltmaya çalışınca savcılar istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın arkadaşı Roger Stone'a verilen cezanın "adaletin yanlış uygulanması" olarak nitelendirmesinin ardından Adalet Bakanlığı daha "yumuşak" bir hapis cezası verilmesi için harekete geçti. Cezaya müdahale edilmesinin ardından davayla ilgilenen savcılardan bazıları istifa etti.

The Washington Post | Yüzyılın istihbarat darbesi

2. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süre boyunca devletlerin ajanlarının, diplomatlarının ve istihbarat servislerinin iletişimleri gizli tutması için güvendiği İsviçreli Crypto AG şirketinin ABD'li CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ve Batı Almanyalı BND'ye (Almanya Federal Haber Alma Servisi) ait olduğu ortaya çıktı. İki istihbarat şirketinin yıllarca 120 ülkenin şifreli mesajlaşmalarını dinlediği öğrenildi. Alman kamu televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalı SRF'in ortaklaşa yaptığı habere göre CIA ve BND, Soğuk Savaş yıllarından başlayarak 2000'li yılların başına kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri şifreli yazışmalarına istediği gibi erişim sağladı.CIA ve BND'nin hazırladığı raporlarına dayandırılan habere göre 1979'da İran rehine krizinde mollalar dinlendi, Falklands Savaşı'nda Arjantin ordusu hakkında bu sayede elde edilen istihbaratlar Britanya'ya verildi, Güney Amerikalı diktatörlere düzenlenen suikastler takip edildi ve 1986 Berlin disko saldırısında Libyalı yetkililerin birbirlerini kutladığı duyuldu.

Moscow Times | Rusya eski devlet başkanlarını ömür boyu senatör yapmayı planlıyor

Kıdemli bir milletvekillinin yaptığı açıklamaya göre yeni bir reformla Rusya devlet başkanları ömürleri boyunca senatörlük görevi yapabilecek.

Le Monde | Almanya’da Merkel sonrası türbülansı

Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'da önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlerde başbakan adayı da olmayacak. Başbakan Angela Merkel, Karrenbauer'in kararına saygı duyduğunu ancak bu noktaya gelmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Al Arabiya | Lübnan’da hükümet güven oyunu aldı; sokaklarda eylemler sürüyor

Lübnan’da yeni kabine parlamentoda güven oyunu aldı. Parlamento sözcüsü Nabih Berri, yeni kabineyi tebrik etti. Parlementoda güven oyu oylanırken sokaklarda protestolar sürüyordu. Beyrut’ta yeni hükümetin oylanmasını engellemek isteyen eylemciler ve güvenlik güçleri arasında yine çatışma çıktı. Eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi.