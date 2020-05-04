Dünya basınında bugün | "Virüs bazı bölgeleri mahvediyor; neden diğerlerini bağışlıyor?"

T24 Dış Haberler

Britanya'da işe dönüş süreçinin başlatılmasına dair hazırlıklar başlarken, "bağışıklık pasaportu" fikri gündeme geldi. New York Times ilk sayfasında neden salgının bazı bölgeleri diğerlerinden fazla etkilediğine dair araştırmalara yer verdi. Rusya'da bir günde 10 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Koronavirüs vaka sayısının 100 bini aştığı Brezilya’da salgına karşı alınan önlemleri dikkate almayan Devlet Başkanı Bolsonaro yeniden bir mitinge katıldı.

4 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da işe dönüş için bağışıklık pasaportu gündemde

Britanya’da teknoloji şirketleri hükûmetlerle görüşmeler yaparak ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası işe dönüş sürecine dair planlarını sunmaya başladı. Gündeme gelen planlar arasında bağışıklık pasaportu ve yüz tanıma yöntemleri yer aldı. Buna göre yüz biyometrik bilgileri sayesinde çalışanların Koronavirüs atlatıp atlatmadığı görülebilecek. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 bağışıklığına ilişkin henüz kesin bulgular olmadığını söylemesi hükûmetin planlardan bir adım geri gitmesine neden oldu.

The Independent | Britanya’da Koronavirüs’ün bir sonraki aşaması olacak telefon uygulamaları başlıyor

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi bu hafta içinde Koronavirüs’le mücadele ve takip için kullanılacak uygulamanın denemelerine başlayacak. Öte yandan konum ve kişisel verilerin verileceği bu tarz uygulamaların işe yaraması için nüfusun en az yüzde 50’si ila 60’ının kullanması gerektiği belirtiliyor.

The New York Times | Virüs bazı bölgeleri mahvediyor. Neden diğerlerini bağışlıyor?

Yeni tip Koronavirüs İran'da o kadar çok ölüme sebep oldu ki toplu mezarlar kazıldı. İran'ın komşusu Irak'taysa ölü sayısı 100'ün altında kaldı. Dominik Cumhuriyeti'nde 7 bin 600'den fazla vaka tespit edilirken, komşusu Haiti'de 85 vaka görüldü. NYT, dünyanın farklı noktalarında neden bazı ülkelerin virüsten daha fazla etkilendiğine dair araştırmalar yapıldığına dikkat çekti. Brezilya'da Saudi Arabistan'da bilim insanları genetik farklılıkların Covid-19'un etkilerini değiştirip değiştirmediğini inceliyor Vazı ülkelerde ise iklim ile Covid-19'un ilişkisi inceleniyor.

The Wall Street Journal | Defolu maskeler endişe yarattı

ABD'de denetleme kurumları ülkeye ithal edilen bir çok N-95 tipi maskenin ülkenin sertifika standartlarının altında olduğunu tespit etti. ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ülkeye ithal edilen 67 maske türünün yüzde 60'ının normalde izin verilenlerden daha az koruma sağladığını ifade etti.

Moscow Times | Rusya'da yeni tek günlük rekor; 10 binden fazla yeni vaka

Rusya'da dün bir kez daha rekor sayıda yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Dün Rusya, 6 bin 361 yeni hasta tespit ettiklerini ve ülkedeki vaka sayısının 80 bini aştığı belirtildi. Ülkede ölü sayısı 747'ye yükseldi.

Le Monde | Çin: ‘Savaşçı kurtun’ diplomasisi

Le Monde gazetesi yeni tip Koronavirüs’ün dünyaya yayıldığı Çin’in salgın sürecinde yürüttüğü diplomasiyi ilk sayfasına taşıdı. Gazetede, Pekin’in tıbbi yardım ila Batı’yı çekiştirmek arasında agresif bir strateji izlediği belirtildi. Çinli diplomatların dünyayı kurtaran savaşçı kurtlar gibi davrandığı belirtildi.

Al Jazeera | Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan Bolsonaro mitinge katıldı

Koronavirüs vaka sayısının 100 bini aştığı Brezilya’da salgına karşı alınan önlemleri dikkate almayan Devlet Başkanı Bolsonaro yeniden bir mitinge katıldı. Brezilya’da önlemlerin yeterince alınmadığı ve özellikle yerli halkların sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğunu söyleyen muhalif gruplar hükûmete bir açık mektup kaleme aldı.