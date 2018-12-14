Dünya basınında bugün | "Virgin Galactic" atmosferi aşıp uzaya ulaştı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD basını bugün teknoloji ile ilgili iki konuyu ilk sayfalarına taşıdı: Apple'ın yeni yerleşkesi için doğuya doğru hareket etmeye karar vermesi ve "Virgin Galactic" aracının Dünya'nın atmosferini aşarak uzaya sınırına ulaşması.

Al Arabiya Trump'ın yeni özel kaleminin kim olacağıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Al Arabiya manşetinde bir rapora göre Trump'ın damadı Jared Kushner'ı özel kalemi olarak şeçmeyi düşündüğünü belirtti.

The Guardian | May Brexit anlaşmasını kurtarmak için son bir çaba olarak AB liderlerine ricada bulundu

Financial Times | Virgin uçusu: Uzay turizmi giderek yaklaşıyor

New York Times | Yetenek arayan ve büyümek isteyen teknoloji devleri doğuya yöneliyor

The Washington Post | 'Virgin Galactic" aracı uzay sınırını geçti

The Wall Street Jounal | Yeni kampüsler dalgası dahilinde Apple, Austin'de milyar dolarlık yerleşke açmayı planlıyor

Frankfurter Allgemeine | Polis, Strasbourg saldırganını öldürdü

Al Arabiya | Rapor: Trump damadı Kushner'ı yeni özel kalemi olarak seçebilir