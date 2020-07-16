Dünya basınında bugün | Vakalar artıyor; daha çok eyalet ve işletme maskeleri zorunlu kılıyor

ABD basını, artmaya devam eden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından maske zorunluluğunun gittikçe daha fazla eyalet ve işletme tarafından yürürlüğe sokulduğuna yer verdi. Washington Post, muhafazakâr olduğu bilinen Alabama'da valinin evden çıkan vatandaşların maske takmasını zorunlu kıldığını aktardı. Britanya'da ise The Guardian gazetesi ırkçılık karşıtı protestolarında devrilen köle taciri heykelinin yerine Black Lives Matter aktivistinin heykelinin dikilmesini manşete taşıdı. Rusya'da ise Vladimir Putin’in 2036’ya kadar görev yapabilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşı düzenlenen protestoda 140 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

16 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Paylaşılan yük, ortak fayda

Cinsel yolla bulaşan bakteriler yalnızca insanlarda görülmüyor. Klamidya isimli bakteri kurbağalardan balıklara, koalalardan insanlara pek çok canlı için risk oluşturuyor. Bilim insanları koalaları Klamidya bakterisinden korumanın insanlara da faydası olabileceğini ortaya çıkardı. Mikrobiyolog Peter Timms, “Onlarda Klamidya görülüyor, koalalara aşı yapıp aşının etkilerini inceleyebiliriz” dedi. Koalalarda insanlardan çok daha ağır etkileri olan bakterinin insanda görülenle aynı genetik şifreye sahip olması nedeniyle koalalarda işe yarayacak aşının insanlarda da yarayabileceği düşünülüyor. Klamidya’nın dünyada en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olduğu, her yıl 131 milyon yeni vaka çıktığı belirtildi.

The Washington Post | Daha çok eyalet ve işletme maskeleri zorunlu kılıyor

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları bazı eyaletlerde ciddi artış gösterirken salgının başından bu yana ülkede tartışma konusu olan maske kuralı tercih edilmeye başlandı. Ülkenin en muhafazakar eyaletlerinden biri olan Alabama Valisi, dün vatandaşların evlerinden çıktıktan sonra maske takmak zorunda olacağını açıkladı. ABD’nin en büyük mağaza zincirlerinden Walmart ise ülkedeki tüm şubelerinde maskeli olmayı zorunlu kıldı.

The Guardian | Colston’dan sonra yeni bir heykel, yeni bir dönem

Britanya’nın Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında devrilip nehre atılan köle taciri Edward Colston’un heykeli yerine bir protestocunun heykeli yerleştirildi. Sanatçı Mark Quinn ve ekibi sabaha karşı saatlerde Colston’un heykelinin devrildiği parka giderek Black Lives Matter aktivisti Jen Reid’in heykelini yerleştirdi.

The Independent | ABD, Independent muhabirine karşı suçlamaları düşürdü

ABD’de yetkililer ırkçılık karşıtı protestolar sırasında Seattle’da gözaltına alınan Independent muhabiri Andrew Buncombe hakkında suçlamaları düşürdü. Buncombe’nin gözaltına alınmasının ardından The Independent “Gazetecilik Suç Değildir” kampanyası başlattı.

Le Monde | Bir müdahalenin dersleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Fransa için daha önce açıkladığı ‘yeni yol haritasından’ bahsetti. İşsizlikte ciddi bir artış beklenirken Macron varolan 460 milyarlık planın üzerine 100 milyar Euro’luk yeni bir destek planı açıkladı. Reformlar konusunda görüşlerini değiştirmeyeceği sinyalini veren Macron, bahsettiği yeni yolda sosyal ortaklarla diyaloğa önem vereceğini belirtti.

Moscow Times | Rusya'da Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan anayasa değişikliği protestosunda 140 kişi gözaltına alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036’ya kadar görev yapabilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşı düzenlenen protestoda 140 kişi gözaltına alındı. Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda 4 saatten fazla süren gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. Putin'in aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ülkede anayasayı değiştiren halk oylaması sonuçlarının iptal edilmesi için imza topladı.

Al Jazeera | Tunus’ta siyasi kriz riski; Başbakan istifa etti

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı almasının ardından Fahfah istifasını Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Cumhurbaşkanı Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.