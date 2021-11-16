Dünya basınında bugün | Vaka sayıları yükselirken Avrupa aşısızları hedef alıyor

T24 Dış Haberler

İngiltere'de Pazar günü Liverpool'da meydana gelen ve "terör olayı" olduğu açıklanan patlama sonrası, "ulusal terör tehdidi seviyesi" yükseltildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’ya teslim oldu. Avrupa'da sıcaklıklar düşerken ve vaka sayılarında artış gözlenirken hükümetler Koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlarını hedef alan kısıtlamalar yürürlüğe sokmaya başladı.

12 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Liverpool’daki intihar saldırısının ardından terör tehdidi yükseltildi

İngiltere'de Pazar günü Liverpool'da meydana gelen ve "terör olayı" olduğu açıklanan patlama sonrası, "ulusal terör tehdidi seviyesi" yükseltildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi ise, taksideki patlama sırasında hayatını kaybeden Emad Al Swealmeen'in şüpheli olduğunun açıklanması ardından serbest bırakıldı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, seviyenin, "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiğini açıkladı.

The Independent | Steve Bannon, FBI’a teslim oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’ya teslim oldu. ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Bannon'ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

New York Times | Virüs vakaları yükselirken Avrupa aşısızları hedef alıyor

Avrupa'da sıcaklıklar düşerken ve vaka sayılarında artış gözlenirken hükümetler Koronavirüs aşısı olmayan vatandaşlarını hedef alan kısıtlamalar yürürlüğe sokmaya başladı. Avusturya, aşı olmayan insanların iş, okul ve temel ihtiyaç alışverişi gibi nedenler dışında evden çıkmasını yasakladı.

The Washington Post | Başkan, 1.2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin yollarını, köprülerini, su sistemlerini ve internet altyapısını geliştirecek 1.2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladı. Biden imzayı atarken, "Bu tasarının yasalaşması aksini söyleyenlere rağmen Demokrat ve Cumhuriyetçilerin beraber çalışarak sonuç alabileceklerini gösteriyor" dedi. Altyapının geliştirilmesi, Biden'ın en büyük kampanya vaatlerinden biriydi.

Moscow Times | Putin, Macron'a ABD'nin Karadeniz'de 'provokatif' tatbikatlar gerçekleştirdiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a ABD'nin Karadeniz'deki "provokatif" tatbikatlarının Moskova ve NATO arasındaki tansiyonu tırmandırdığını ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki ülkenin de Ukrayna'nın doğusundaki durumun "kötüleşmesinden" memnun olmadığı belirtildi. Putin'in Ukrayna'nın Rusya yanlısı güçlere karşı SİHA kullanımından da rahatsız olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de yaptığı büyük tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre Macron, Putin'e "Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumaya hazır olduğunu" söyledi.

Le Monde | COP26: Glasgow sonrası gelişmeler ve pişmanlıklar

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'nde ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzaladı. Anlaşmada, kömürün aşamalı olarak azaltılması taahhüdü, emisyon azaltma planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansal destek gibi kararlar yer aldı. Paris anlaşmasından taahhütlerden hâlâ uzak olduğu belirtilen kararlar, yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 2.7 dereceye yükselmesini engelleyemeyebilir.

Al Jazeera | Sudan, protestolarda gözaltına alınan Al Jazeera büro şefini serbest bıraktı

Sudan’da darbe karşıtı protestolarda gözaltına alınan Al Jazeera büro şefi El Musalbi El Kabbashi, serbest bırakıldı. Ordu, El Kabbashi’nin gözaltını gerekçesini henüz açıklamadı. Sudan’da darbe karşıtı protestoları aktaran çok sayıda gazeteci gözaltına alınmıştı.