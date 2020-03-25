Dünya basınında bugün | Uzmanlar 'yapma' diyor, Trump sınırlandırmaları kaldırmak istiyor

T24 Dış haberler

Britanya’da sağlık çalışanları güvenlik önlemleri alınması çağrısı yaptı. Doktorlar ve hemşireler gerekli önlemler alınmazsa istifa edeceklerini söyledi. ABD'de Başkan Donald Trump, Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen sınırlandırılmaların azalatılmasını istiyor. İran’da 17 hükûmet yetkilisi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

25 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da sağlık çalışanları güvenlik önlemleri alınması çağrısı yaptı: Yoksa istifa ederiz

Britanya’da sağlık çalışanları giderek artan Koronavirüs vakalarıyla mücadele ederken gerekli koruyucu ekipmanların sağlanmadığını belirterek istifa edebileceklerini işaret etti. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock dün 11 bin 788 emekli doktorun göreve dönmeyi kabul ettiğini açıkladı. Gönüllü doktorların sayısı artsa da hükûmetin sağlık çalışanlarına sağladığı koruyucu ekipmanlar hâlâ yetersiz bulunuyor.

The Independent | Britanya’dan doktor ve hemşirelere: Sağlık Sistemi’nin size ihtiyacı var

Britanya’da Koronavirüs vakaları gittikçe artarken hayatını kaybedenlerin sayısının da 422’ye ulaşmasıyla hükûmet 250 bin Britanyalıyı gönüllü olarak Ulusal Sağlık Sistemi’ne yardım görevine çağırdı. Sağlık Bakanı’nın yaptığı çağrıda 35 bin emekli doktor, hemşire yer alıyor.

The New York Times | Trump sınırlandırmaların azaltılması için çabalarken yardım anlaşmasında sona yaklaşıldı

Muhalefetin denetim gereklilikleri talebinin karşılanmasının ardından Kongre liderleri ile Trump yönetimi 2 trilyon dolarlık 'ekonomiyi stabilize etme' planı üzerinde anlaşmaya çok yaklaştı. NYT'nin haberine göre müzakereciler planın son detayları üzerinde çalışıyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha ABD'lilerin Paskalya bayramına kadar iş başı yapmasını istediğini ifade etti. Habere göre sağlık yetkilileri bu fikre sıcak bakmıyor.

The Washington Post | Sınırlandırmaların azaltılması konusunda Trump ve uzmanlar anlaşmazlık içinde

ABD Başkanı Trump, gelecek haftalarda ekonomiyi canlandırmak için Koronavirüs'e verilen tepkilerin azalacağını ve Paskalya bayramından insanların kiliseleri dolduracağını umut ettiğini söyledi. Fox News'a onun olan Trump, "Ülkenin iş başı yapmasını çok isterim" dedi. Sağlık uzmanları bu karara sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Moscow Times | Koronavirüs sebebiyle sınırların kapatılmasının ardından göçmen işçiler Moskova Havalimanı'nda mahsur kaldı

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkenin sınırlarını kapatmasının ardından Rusya'daki birçok göçmen işçi uçuşların iptal olması ve yüksek bilet fiyatları sebebiyle ülkesine dönemedi. Birçok işçi yaklaşık bir haftadır Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda kalıyor ve ülkelerinin kendilerini Geir götürecek bir uçuş göndermesini bekliyor.

Le Monde | Huzurevlerinde Koronavirüs’le kapalı kapılar ardında mücadele

Fransa’da kaydedilen Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artarken ülke genelindeki huzurevlerinde vakaların hepsi tespit edilemiyor. Yeterli tarama testinin yapılmaması nedeniyle ülkedeki huzurevlerindeki duruma ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyor. Huzurevi personelleri yetkililere risk grubundaki insanlar için daha çok önlem alınması çağrısında bulundu.

Al Arabiya | İran’da 17 hükûmet yetkilisi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da son verilere göre 24 bini aşkın vaka görülürken bin 934 kişi de hayatını kaybetti. İran’da hükûmet görevlileri arasında da salgının yayılmasıyla 17 yetkilinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü öne sürüldü.