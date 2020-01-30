Dünya basınında bugün | Ülkeler Koronavirüsü'ne karşı önlem almaya çalışıyor

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde Koronavirüsü var. Birçok gazete virüsün yayılmakta olduğu ve ülkelerin nasıl önlemler aldığıyla ilgili haberleri ilk sayfasına taşıdı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması büyük çoğunlukla kabul edildi. Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih, meclisin yeni başbakan seçmek için 3 günü olduğunu söyledi.

30 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

Guardian | Çin’den tahliye edilen Britanyalılar 2 hafta karantinada tutulacak

Çin genelinde yayılan ve şu ana kadar 170 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya vatandaşları ülkelerine geri getirildi. Çin’e tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklayan British Airways’in son seferinde getirilen vatandaşların 2 haftalık süre boyunca karantina altında tutulması bekleniyor. Karantinada Koronavirüs belirtileri gösteren vatandaşlar ise diğerlerinden hızla ayırılacak. Britanya vatandaşları ülkelerine getirilirken çifte vatandaş olan bazı insanlar Çin’de kalmak zorunda kaldı çünkü Çin çifte vatandaşlığı tanımıyor.

The Independent | Brüksel’den Britanya’ya ‘elveda’

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması büyük çoğunlukla kabul edildi. Tüm formalitelerin tamamlanmasının ardından taraflar cuma günü yollarını ayıracak. Milletvekilleri Britanya’nın katıldığı son AP toplantısında Britanya bayraklı atkılar takarak veda fotoğrafı çekildi.

New York Times | Ülkeler Koronavirüsü'nün yayılmasını engellemekte zorlanıyor

Ülkeler, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip Koronavirüsü salgınının daha da yayılmasını önlemek için önlemler almaya çalışıyor. Vuhan'dan evlerine uçurulan Avustralyalılar bir adada karantinaya alınacak. Vuhan'dan ABD'ye dönen vatandaşlar geçici olarak bir hava üssünde tutulacak. Güney Kore'de güvenlik güçlerine karantinaya alınmayı kabul etmeyen vatandaşları alıkoyma hakkı verildi. Virüs şu ana kadar en az 16 ülkeye ulaştı. New York Times, virüsün yayılmasının durmasının "bilinmeyen faktörlere bağlı" olduğunu ifade etti.

The Washington Post | Savunma geniş azil dokunulmazlığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının yargı ayağında Beyaz Saray avukatları bir başkanın tekrar seçilmesinin ülkenin çıkarı için olacağını düşünmesi için seçimi kazanmak için "neredeyse her şeyi yapabileceğini" savundu. Washington Post, bu açıklamanın Cumhuriyetçileri şaşırttığını ve çok az kişinin savunmayı onatladığını belirtti.

Moscow Times | Putin, Rusya’da uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan ABD ve İsrail çifte vatandaşı kadını affetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmeden kısa süre sonra bir başkanlık kararnamesi çıkartarak uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan ABD ve İsrail çifte vatandaşı kadının serbest bırakılmasına hükmetti. Naama Issacha, geçen sene Moskova’da havalimanında çantasında 9 gram esrar bulunduktan sonra yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Le Monde | Çin, Dünya Sağlık Örgütü’ne baskı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs’ün tespit edilmesinden sonra uluslararası acil durum ilan etme konusunda hata yaptığını duyurdu. Öte yandan DSÖ komite üyelerinin yarısının daha önceden acil durum ilan edilmesi görüşünde olduğu belirtildi. Çin’in bilimsel verilerin ötesinde politik nedenlerle DSÖ’ye baskı yaptığı öne sürüldü. Koronavirüs tespit edilmesinden geçen 2 ay içinde Çin’de 170 kişinin ölümüne sebep oldu.

Al Arabiya | Irak Cumhurbaşkanı, meclisin yeni başbakan seçmek için 3 günü olduğunu söyledi

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, başbakanın Aralık’ta istifa etmesinin ardından meclisin yeni bir başbakan sunmak için 3 günü olduğunu, aksi halde kendisinin seçeceğini söyledi. Meclis’e çağrısını bir mektupla yapan Saleh 1 Şubat’a kadar yeni bir başbakan sunulmazsa anayasal gücünü kullanarak halk için en uygun olduğunu düşündüğü ismi sunacağını söyledi. Irak’ta aylarca süren şiddetli protestoların ardından Başbakan Adil Abdel Mahdi, Aralık ayında istifa etmişti.