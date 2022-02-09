Dünya basınında bugün | Ukrayna ve Rusya paralel askeri tatbikatlar başlatıyor

Britanya’da Muhafazakâr Parti’den bir grup milletvekili, hükûmetin karbon nötr hedeflerini artan yaşam pahalılığı kriziyle bağdaştırdıkları ve yeşil vergilerin kısılması, fosil yakıt üretiminin artışı için çağrı yapmakla suçlanıyor. Britanya’nın en önemli müzik ödüllerinden BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Cumhuriyetçi senatörleri kınayan ve saldırıyı "meşru bir siyasi hareket" olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'ne (RNC) tepki gösterdi.

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerler ve Moskova, askerlerini Belarus'ta geniş bir askeri tatbikat için hazırlarken Ukraynalı askerler de insansız hava araçları ve tank karşıtı füzeler kullanacakları kendi tatbikatlarına hazırlanıyor.

9 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Partililerin içinde olduğu grup, iklim krizi politikalarını “kültür savaşına” sürüklemekle suçlanıyor

Britanya’da Muhafazakâr Parti’den bir grup milletvekili, hükûmetin karbon nötr hedeflerini artan yaşam pahalılığı kriziyle bağdaştırdıkları ve yeşil vergilerin kısılması, fosil yakıt üretiminin artışı için çağrı yapmakla suçlanıyor. Muhafazakâr Partililerin bulunduğu “Net Zero Scrunity Group”, hükûmetin 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlama hedefinin, “elitler” tarafından istendiğini, işçi sınıfını yoksullaştıracağını savunuyor. Grup içinde iklim krizine yönelik çalışmalara karşı olanlar olsa da gruptaki Muhafazakâr Partililer, iklim bilimini ya da karbondan vazgeçme ihtiyacını tartışmaya açmadıklarını söylüyor. İklim bilimi Michael Mann, bu grubun iklim politikalarını bir “kültür savaşı” içine sürüklemeye çalıştığını söyledi.

The Independent | Cinsiyet kategorilerinin kalktığı ilk Brit Ödülleri’nde Adele sahnede

Britanya’nın en önemli müzik ödüllerinden BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Adele, birden fazla kategoride aldığı ödülle geceye damga vurdu. Cinsiyete dayalı kategorileri ortadan kaldıran ilk İngiliz töreninde, kadınlar 15 daldan 10’unu kazandı. Adele; yılın sanatçısı, yılın albümü, yılın şarkısı gibi büyük ödülleri topladı.

New York Times | McConnell, RNC'nin 6 Ocak Paneli üyelerini kınamasına tepki gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Cumhuriyetçi senatörleri kınayan ve saldırıyı "meşru bir siyasi hareket" olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'ne (RNC) tepki gösterdi. McConnell, komiteyle arasına mesafe koyan Cumhuriyetçilere katılarak 6 Ocak saldırısını "şiddet yanlısı bir ayaklanma" olarak nitelendirdi.

The Washington Post | ABD, potansiyel yaptırımlar üzerinde anlaşmaya yaklaşırken Ukrayna ve Rusya paralel askeri tatbikatlar başlatacak

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerler ve Moskova, askerlerini Belarus'ta geniş bir askeri tatbikat için hazırlarken Ukraynalı askerler de insansız hava araçları ve tank karşıtı füzeler kullanacakları kendi tatbikatlarına hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yemek yiyen ABD Kongresi liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin iptal edildiği konusunda bir anlaşma olduğunu belirtti.

Moscow Times | Macron, Ukrayna girişiminden sonra Rusya gerilimi sakinleştirecek bir yol görüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya-Ukrayna krizinde gerilimin düşmesi yönünde giden yolu görmeye başladıklarını belirtti.

Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Macron, salı günü de Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi.

Fransız lider salı günü hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın masaya oturup gerilim hakkında konuşma olasılığı olduğunu gördüğünü belirtti. Macron, "somut ve pratik" çözümler de üretilebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Görüşmeden sonra Zelenski'yle düzenlediği basın toplantısında Macron, "Şu anda ortasına olduğumuz gerilimi olduğundan küçük göremeyiz" dedi.

"Bu krizi birkaç saat içinde çözemeyiz" diyen Macron, "İlerleyen günler, haftalar ve aylar sayesinde ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Macron, ayrıca Putin'in kendilerine gerilimi yükseltmeyeceğini söylediğini belirtti.

Le Monde | Macron, Moskova-Kiev arasında arabuluculuk arayışında

Le Monde gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya-Ukrayna krizine ilişkin arabuluculuk niyetiyle yaptığı diplomatik ziyaretleri aktardı. Macron, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le beş saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, krizde diplomatik çözüm arayışını vurgularken, Macron’un Rusya’yla diyalog arayışının seçim kampanyasında bir unsur olacağı değerlendirildi.

Al Jazeera | Rusya savaş gemileri, tatbikat için Karadeniz’e gidiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce planlanan çerçevede altı savaş gemisinin den,z tatbikatı için Karadeniz’e yöneldiğini açıkladı. Rusya, geçen ay deniz kuvvetlerinin geniş bir tatbikat sürecine gireceğini açıklamıştı. Türkiye’den kaynaklar, Rus savaş gemilerinin salı ve çarşamba günleri boğazdan geçerek Karadeniz’e geçeceğini söyledi.