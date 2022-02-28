Dünya basınında bugün | Ukrayna Rus işgaline direniyor; Putin nükleer güçleri yüksek alarma geçirme emri verdi

T24 Dış Haberler

Türkiye, pazar günü söylem değişikliğine giderek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'savaş' olarak nitelendirmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri komutaya nükleer caydırıcı güçleri “yüksek alarma” geçirme emri verdi. Pazar günü Rusya askerleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine doğru ilerlemeye devam ederken yetkililer savaşın başından bu yana 350'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Belarus sınırında yapılacak müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenmiyor.

28 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Tepkiler büyürken Putin, nükleer güçleri yüksek alarma geçirdi

The Independent | Putin nükleer güçleri yüksek alarma geçirme emri verdi

Rusya’nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri komutaya nükleer caydırıcı güçleri “yüksek alarma” geçirme emri verdi. Putin, bu emrin sebebi olarak “NATO’nun saldırgan açıklamalarını” öne sürdü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte değerlendirildiğinde, açıklamanın “oldukça tehlikeli” olduğunu söyledi. ABD de Putin’in nükleer açıklamasını “kabul edilemez” olarak değerlendirerek, savaş gerilimini yükselttiğini aktardı. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise Putin’in bu açıklamasının ardında, Rus ordusunun Ukrayna’dan beklemediği bir dirençle karşılaşması olduğunu söyledi.

New York Times | Savaş devam ederken Ukrayna, Ruslarla 'ön koşul olmadan' görüşmeyi kabul etti

Pazar günü Rusya askerleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine doğru ilerlemeye devam ederken yetkililer savaşın başından bu yana 350'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Taraflar "ön koşul olmadan" Belarus'ta masaya oturmayı kabul etse de, NYT savaşa barışçıl çözümün mevcut şartlarda pek olası gözükmediği değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski de görüşmelerin yapılacağı Belarus'un sınır bölgesine delegasyon gönderirken bir ilerleme beklemediğine dair açıklama yaptı.

The Washington Post | Belarus işgale katılmayı planlıyor; Rusya-Ukrayna müzakerelerinden önce tansiyonu yükseltiyor

Belarus'un, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya destek olmak için asker göndermeye hazırlandığı belirtildi.

İstihbaratı The Washington Post gazetesiyle paylaşan ABD'li yetkili, "Minsk'in artık Kremlin'in bir uzvu olduğu çok açık" dedi.

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Rus lider Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri. Minsk, ülkede 'tatbikat' adı altında toplanan Rus askerlerin toprakları üzerinden Ukrayna'ya girmesine izin verdi. Lukaşenko, geçen günlerde gerekirse Rusya'ya destek verebileceklerini söylemişti.

Belarus'un savaşa resmen dahil olması, Belarus sınırında yapılacak müzakereler için durumu karmaşık hale getirebilir.

eKathimerini | Zelenski ve Bartholomeos telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, pazar günü Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.

Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenski, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Moscow Times | Ukrayna Rus işgaline ateşli biçimde direnirken Putin nükleer alarm emri verdi

Putin pazar günü Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdiğini açıkladı. Moscow Times'ın AFP'den aktardığına göre işgalci Rus ordusu, Ukrayna'da yoğun bir direnişle karşılaşmaya devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı. Genel Kurul bugün toplanacak.

Le Monde | Kiev’de savaş; sokaklarda akın var

Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırıları 25 ve 26 Şubat’ta yoğunlaştı. Rus güçlerinin Kiev şehir merkezine kadar yaklaştığı belirtilirken Ukraynalılarda bir direniş gücü oluştuğu aktarıldı. Le Monde muhabirleri, Ukrayna’nın güneyinde bulunan Mariupol’da vatandaşların Rus güçleriyle savaşmak için hazırlık yaptığını aktardı. Rusya’nın işgalinin Avrupa kıtasını etkilediği, büyük bir göç akınına sebep olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Türkiye, bir söylem değişikliğiyle Rusya’nın Ukrayna işgalini “savaş” olarak nitelendirdi

Rusya’nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde Ankara resmi olarak “savaş” nitelendirmesine geçti. Ukrayna, bir haftadır Türkiye’den Boğazları Rus savaş gemilerinin geçişine kapatmasını isterken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, “ Bu bir askeri harekat değil, geçici bir-iki havadan saldırı değil, resmen savaş hali var şu anda ülkede” dedi. Çavuşoğlu, "Bu şartlarda da biz, tabii ki Montrö Anlaşmasını uygulayacağız. Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaş halinde, Türkiye, savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişine Boğaz'ı kapatabilir. Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesi sarih bir şekilde gayet açık." diye ekledi.