Dünya basınında bugün | Ukrayna çevresindeki Rus askerleri nerelere konuşlandırılmış durumda?

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna ile sınırındaki asker yığınağını artırdığı belirtildi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, durumun “çok çok tehlikeli bir hâle geldiğini” söyledi. New York Times, Rus askerlerin nerelere konuşlandırıldığı ile ilgili bir harita hazırladı. Moskova, Batı'yı endişelendiren askeri tatbikatların sona yaklaştığını belirtirken Ukrayna krizi konusunda ABD ve diğer Batı ülkeleriyle diyaloğa hazır olduğuna dair sinyaller verdi.

15 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan Johnson, Rusya’nın asker yığınağı hakkında uyardı: Çok, çok tehlikeli

Rusya’nın Ukrayna ile sınırına daha fazla asker gönderdiğine ilişkin raporlar üzerine Britanya Başbakanı Boris Johnson, durumun “çok çok tehlikeli bir hâle geldiğini” söyledi. Britanyalı yetkililer, 14 Rusya taburunun daha Ukrayna sınırına doğru yöneldiğini, hepsinde 800 asker bulunduğunu söyledi. Britanyalı bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in henüz Ukrayna’ya saldırmak yönünde karar almadığını, bunun gerçekleşmeyebileceğini söylese de asker sığınağının artmasıyla Başbakan Johnson bir seyahatini yarıda keserek acil durum toplantısına katıldı. Durumu “tehlikeli” olarak niteleyen Johnson, yine de Putin’in geri adım atması için zaman olduğunu söyledi.

The Independent | “Kabus”: Britanya’daki Afganlar, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden 6 ay sonra zorluk yaşıyor

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle ülkeden ayrılan ve Britanya’ya giden Afgan ailelerin, kalacak yer ve “sıcak karşılama” vaadine rağmen 6 aydır “kabus gibi” koşullarda yaşadığı belirtildi. Yardım kuruluşları, Afgan sığınmacıların kalıcı bir şekilde barınacak yer beklerken hâlâ otellerde, ihtiyaçlarını karşılayamadan kaldığı söyledi.

New York Times | Ukrayna çevresindeki Rus askerleri nerelere konuşlandırılmış durumda?

New York Times, Rusya'nın askerlerini Ukrayna'nın çevresinde nerelere konuşlandırdığını gösteren bir harita hazırladı. Haritadaki kırmızı kareler askerlerin, ağır topların ve tankların konuşlandırıldığı yerleri, çemberler ise oradaki yığınağın büyüklüğünü gösteriyor.

Wall Street Journal | Rusya asker yığınağını hızlandırdı

WSJ'ye konuşan ABD yetkilileri, Rusya'nın bu ayın başlarında 83 bölük olan Ukrayna'nın çevresindeki asker yığınağını 105 bölüğe çıkardığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna yakınlarına da 500 kadar savaş uçağı yerleştirdiği belirtildi.

eKathimerini | Yunanistan, doğu Ukrayna'da iki vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu, bütün vatandaşlarına "hemen" ülkeden çıkma çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan iki vatandaşının Kiev'in kontrolündeki bölge ile ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri ayıran cephenin yakınlarında, askerlerin de dahil olduğu bir olayda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayda iki Yunanistan vatandaşının da ağır yaralandığı belirtildi.

Atina'dan yapılan açıklamada Hranitne kasabasındaki ölümlerden üç Ukraynalı askerin sorumlu olduğu belirtildi. Bakanlık, Yunanistan vatandaşları ile Ukraynalı askerler arasında "önemsiz bir nedenle" tartışma yaşandığını, ardından tartışmanın şiddete evrildiğini belirtti.

Bakanlık, tartışmanın nedeni hakkında açıklamada bulunmazken olayın Rusya ile yaşanan gerilimle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Yunanistan, olaydan kısa süre önce Ukrayna'daki vatandaşlarına Rusya'nın potansiyel işgali nedeniyle ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

Moscow Times | Rusya, ABD ile diyaloğa devam etmeye hazır olduğunu ve bazı askeri tatbikatların bitmekte olduğunu söyledi

Moskova, Batı'yı endişelendiren askeri tatbikatların sona yaklaştığını belirtirken Ukrayna krizi konusunda ABD ve diğer Batı ülkeleriyle diyaloğa hazır olduğuna dair sinyaller verdi. Uzun bir masanın farklı uçlarında oturan Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı, mevcut Ukrayna krizine olası diplomatik çözümü konuştu. Lavrov, ABD ile güvenlik konuşmaları hakkında, "Seçeneklerimizin tükenmekten çok uzakta olduğuna inanıyorum" dedi. Diyalogun devam etmesi ve artmasını tavsiye eden Lavrov, bu müzakerelerin "süresiz olmaması" gerektiğini ifade etti. Moskova, daha önce görüşmelerin uzamasından memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Putin, ABD ve Rusya'nın anlaşabilecekleri alanlar bulmalarının olası olmadığını sorduğunda Lavrov, "Bu ihtimal her zaman var" dedi. Geçen ay ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gibi taleplerini reddetmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Putin'e, "Bazı tatbikatlar sona yaklaştı, bazıları da yakın zamanda bitecek" dedi.