Dünya basınında bugün | "Ukrayna askerleri, bir felaketin gölgesinde yeni bir krize hazırlanıyor"

T24 Dış Haberler

ABD'de uzmanlar, bazı eyaletlerin maske zorunluluğunu kaldırması konusunda endişeli. Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid’e yakalanıldığında izole olmak dahil olmak üzere tüm pandemi kurallarının iki hafta içinde kalkacağını açıkladı. Rusya'nın topyekün işgal kapasitesine yaklaştığı konuşulurken Ukrayna askerleri Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'nde şehir içi savaş tatbikatları yapıyor. Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Dibeybe’nin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

10 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de Covid kuralları 14 gün içinde kalkacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid’e yakalanıldığında izole olmak dahil olmak üzere tüm pandemi kurallarının iki hafta içinde kalkacağını açıkladı. Johnson “İngiliz halkının yoğun çabaları sonuç verdi” diyerek duyurduğu kararda İngiltere’nin pandemiyle yaşama dönemine girişinin işaretini verdi. Covid’e yakalananların izolasyon zorunluluğu kalkarken, pozitif olanların işe gitmemesine yönelik “tavsiye” devam edecek. Ancak izolasyona girmeyenlere yönelik yasal yaptırımlar uygulanmayacak.

The Independent | Bilim insanları, Covid kurallarını erken kaldırma kararına karşı uyardı

İngiltere’de uzmanlar, ülkedeki Covid kurallarının tamamının 14 gün içinde kalkacak olması kararını değerlendirdi. Bilim insanları bu kararın “çok cesurca ya da çok aptalca” olduğunu söyledi. Hükûmetin bir bilim kurulu danışmanı, bu kararla Covid vaka sayılarının çok yüksek olmaya devam etmesinden endişelendiğini söyledi.

New York Times | 'Henüz o noktaya gelmedik': Eyaletler maske kurallarını sonlandırırken CDC geri adım atmıyor

New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray bir süredir "pandemiden çıkış stratejisi" belirlemek ve "yeni normale geçiş" için uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiriyordu; ancak Başkan Biden bu planı tamamlayamadan kendi partisinden bir grup Demokrat vali eyaletlerindeki maske zorunluluklarını sonlandırdı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü, kapalı alanlarda maskelerin zorunlu olmaması kararı alınması için çok erken olduğunu söyleyerek, ülkede hastaneye kaldırılma ve Covid kaynaklı ölüm oranlarının hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

The Washington Post | Çernobil felaketinin gölgesinde Ukrayna askerleri potansiyel yeni bir krize hazırlanıyor

Rusya'nın topyekün işgal kapasitesine yaklaştığı konuşulurken Ukrayna askerleri Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'nde şehir içi savaş tatbikatları yapıyor.