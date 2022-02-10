Dünya basınında bugün | "Ukrayna askerleri, bir felaketin gölgesinde yeni bir krize hazırlanıyor"

Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi, Ukrayna ordusunun binalardan silahlı düşmanları çıkarma, hedefli topçu ateşi ve şehirlik alanda keskin nişancı bulma gibi konularda pratik yapabilmesi için ideal ortamı sağlıyor.
eKathimerini | Dendias ve Lavrov'un Moskova'da görüşmesi planlanıyor
Ukrayna krizi sebebiyle Batı-Moskova hattında ilişkiler gerginken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 18 Şubat'ta Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Lavrov'un talebiyle planlandığı belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik ve kültürel işbirliği, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler ele alınacak.
Moscow Times | Kremlin, Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra "pozitif sinyaller" gördü
Kremlin; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştükten sonra sınırdaki krizin çözümüne dair "olumlu sinyaller" gördüklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 2015'te Ukrayna ile ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek, "Ukrayna'da çözüme sadece Minsk Anlaşmaları ile ulaşılabileceğine dair olumlu sinyaller vardı" dedi.
Peskov, "daha az olumlu" gelişmenin ise "Kiev'in uzun süre önce yapması gerekeni şimdi de hızlıca yapacağına dair bir işaret vermemesi olduğunu" ifade etti.
Peskov, "Yani olumlu sinyaller vardı ve daha az olumlu sinyaller vardı" dedi.
Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. İkili, Minsk Anlaşmaları'na bağlı olduklarını vurgulamıştı.
Le Monde | Marine Le Pen’in 2017’yi unutturmaya çalıştığı beş yıl
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, Le Monde gazetesi, Birlik Partisi lideri, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in kampanya sürecini mercek altına aldı. 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında seçimi kaybeden Le Pen’in geçen beş yılı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla geçirdiği belirtildi. Le Pen, Fransa seçimlerinde önemli bir gündem olan emeklilik meselesinde, öne çıkan projesi “60 yaşında emeklilik” planından vazgeçti.
Al Jazeera | Kritik oylamadan önce Libya Başbakanı Dibeybe’ye suikast girişimi
Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Dibeybe’nin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Libya Başsavcılığı, suikast girişimine ilişkin soruşturma başlattı. Libya Temsilciler Meclisi’nin geçiş hükûmetine liderlik edecek yeni başbakanı bugün duyurması bekleniyor. Dibeybe ise iktidarı devretmeyeceğini söylüyor.