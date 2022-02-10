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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | "Ukrayna askerleri, bir felaketin gölgesinde yeni bir krize hazırlanıyor"

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

10 Şubat 2022 09:21

T24 Dış Haberler

ABD'de uzmanlar, bazı eyaletlerin maske zorunluluğunu kaldırması konusunda endişeli. Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid’e yakalanıldığında izole olmak dahil olmak üzere tüm pandemi kurallarının iki hafta içinde kalkacağını açıkladı. Rusya'nın topyekün işgal kapasitesine yaklaştığı konuşulurken Ukrayna askerleri Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'nde şehir içi savaş tatbikatları yapıyor. Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Dibeybe’nin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 

10 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de Covid kuralları 14 gün içinde kalkacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid’e yakalanıldığında izole olmak dahil olmak üzere tüm pandemi kurallarının iki hafta içinde kalkacağını açıkladı. Johnson “İngiliz halkının yoğun çabaları sonuç verdi” diyerek duyurduğu kararda İngiltere’nin pandemiyle yaşama dönemine girişinin işaretini verdi. Covid’e yakalananların izolasyon zorunluluğu kalkarken, pozitif olanların işe gitmemesine yönelik “tavsiye” devam edecek. Ancak izolasyona girmeyenlere yönelik yasal yaptırımlar uygulanmayacak.

The Independent | Bilim insanları, Covid kurallarını erken kaldırma kararına karşı uyardı

İngiltere’de uzmanlar, ülkedeki Covid kurallarının tamamının 14 gün içinde kalkacak olması kararını değerlendirdi. Bilim insanları bu kararın “çok cesurca ya da çok aptalca” olduğunu söyledi. Hükûmetin bir bilim kurulu danışmanı, bu kararla Covid vaka sayılarının çok yüksek olmaya devam etmesinden endişelendiğini söyledi.

New York Times | 'Henüz o noktaya gelmedik': Eyaletler maske kurallarını sonlandırırken CDC geri adım atmıyor

New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray bir süredir "pandemiden çıkış stratejisi" belirlemek ve "yeni normale geçiş" için uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiriyordu; ancak Başkan Biden bu planı tamamlayamadan kendi partisinden bir grup Demokrat vali eyaletlerindeki maske zorunluluklarını sonlandırdı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü, kapalı alanlarda maskelerin zorunlu olmaması kararı alınması için çok erken olduğunu söyleyerek, ülkede hastaneye kaldırılma ve Covid kaynaklı ölüm oranlarının hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

The Washington Post | Çernobil felaketinin gölgesinde Ukrayna askerleri potansiyel yeni bir krize hazırlanıyor

Rusya'nın topyekün işgal kapasitesine yaklaştığı konuşulurken Ukrayna askerleri Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi'nde şehir içi savaş tatbikatları yapıyor. 

Çernobil Nükleer Santrali Yabancılaşma Bölgesi, Ukrayna ordusunun binalardan silahlı düşmanları çıkarma, hedefli topçu ateşi ve şehirlik alanda keskin nişancı bulma gibi konularda pratik yapabilmesi için ideal ortamı sağlıyor. 
 

eKathimerini | Dendias ve Lavrov'un Moskova'da görüşmesi planlanıyor

Ukrayna krizi sebebiyle Batı-Moskova hattında ilişkiler gerginken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 18 Şubat'ta Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtildi. Görüşmenin Lavrov'un talebiyle planlandığı belirtildi. 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik ve kültürel işbirliği, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler ele alınacak.

Moscow Times | Kremlin, Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra "pozitif sinyaller" gördü

Kremlin; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştükten sonra sınırdaki krizin çözümüne dair "olumlu sinyaller" gördüklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 2015'te Ukrayna ile ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek, "Ukrayna'da çözüme sadece Minsk Anlaşmaları ile ulaşılabileceğine dair olumlu sinyaller vardı" dedi.

Peskov, "daha az olumlu" gelişmenin ise "Kiev'in uzun süre önce yapması gerekeni şimdi de hızlıca yapacağına dair bir işaret vermemesi olduğunu" ifade etti.

Peskov, "Yani olumlu sinyaller vardı ve daha az olumlu sinyaller vardı" dedi.

Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. İkili, Minsk Anlaşmaları'na bağlı olduklarını vurgulamıştı.

Le Monde | Marine Le Pen’in 2017’yi unutturmaya çalıştığı beş yıl

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine aylar kala, Le Monde gazetesi, Birlik Partisi lideri, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in kampanya sürecini mercek altına aldı. 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında seçimi kaybeden Le Pen’in geçen beş yılı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla geçirdiği belirtildi. Le Pen, Fransa seçimlerinde önemli bir gündem olan emeklilik meselesinde, öne çıkan projesi “60 yaşında emeklilik” planından vazgeçti.

Al Jazeera | Kritik oylamadan önce Libya Başbakanı Dibeybe’ye suikast girişimi

Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye suikast girişiminde bulunuldu. Dibeybe’nin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Libya Başsavcılığı, suikast girişimine ilişkin soruşturma başlattı. Libya Temsilciler Meclisi’nin geçiş hükûmetine liderlik edecek yeni başbakanı bugün duyurması bekleniyor. Dibeybe ise iktidarı devretmeyeceğini söylüyor.

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