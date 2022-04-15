Dünya basınında bugün | Twitter için seçim zamanı: Musk mı yoksa 'zehirli hap' mı?

T24 Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın battığını duyurdu. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 1 Ocak’tan itibaren ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceği yönündeki açıklaması tepkilerle karşılandı. Elon Musk, Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in karşı karşıya geleceği ikinci tur seçime 10 gün kaldı. İki aday da ikinci tur için sol seçmeni ve seçime gitmeyenleri ikna etmeye çalışıyor.

15 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Ruanda’ya sığınmacı gönderme anlaşması “insanlık dışı” bulundu

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 1 Ocak’tan itibaren ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin Afrika ülkesi Ruanda’ya yerleştirilebileceği yönündeki açıklaması tepkilerle karşılandı. Londra’da protestolar düzenlenirken muhalif siyasetçiler ve mülteci yardım kuruluşları bu adımın “insanlık dışı” olacağını söyledi. Siyasetçiler, ilk etapta Ruanda’ya 120 milyon pound verilecek anlaşmanın işlemeyeceğini ve “para israfı” olacağını da söyledi.

The Independent | Sığınmacı anlaşmasından önce Britanya’nın Ruanda’ya “insan hakları ihlalleri” uyarısı vardı

Britanya’da Ruanda’ya ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin gönderilmesi tartışılıyor. Aylar önce Britanya’nı Ruanda’yı ülkedeki insan hakları ihlallerinin soruşturmalarında başarısız oldukları gerekçesiyle kınadı hatırlatıldı. İnsan hakları örgütleri, sığınmacıların kilometrelerce uzağa gönderilmesinin “insanlık dışı” olduğunu savunuyor.

New York Times | Sovyet dönemi füzeleri şimdi Ukrayna hava sahasını koruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağına dair söz verirken NATO ülkeleri Ukrayna ordusunu silah akışını sürdürmeye çalışıyor. ABD, Slovakya'ya Ukrayna'ya Sovyet yapımı S-300'lerini vermesi karşılığında Patriot hava savunma sistemi bataryaları önermişti. New York Times'ın aktardığına göre şimdilerde Ukrayna'nın hava sahasını bu hava savunma sistemleri koruyor. Ukrayna'nın kendi hava savunma sistemleri olsa da savaş sırasında birçoğu yok edilmişti; bu da Rusya'ya Ukrayna'yı rahatlıkla havadan vurma fırsatı veriyordu.

Wall Street Journal | Musk, Twitter'ın tamamını almayı tekli etti; şirket 'zehirli hap'ı konuşuyor

Elon Musk, Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptığını belirtti. Twitter yönetim kurulunun teklifi inceleyeceği belirtildi. WSJ'nin haberine göre Twitter aynı zamanda Musk'ın hisselerini artırmasını önlemek için 'zehirli hap' yoluna da gitme ihtimali üzerinde de duruyor.

Moscow Times | Rusya, Karadeniz'deki amiral gemisi Moskva'nın battığını söyledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın battığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hedeflenen limana çekilirken gemi, cephanelikte meydana gelen patlama sonucunda gövdesinin gördüğü hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Denizin dalgalı olması sebebiyle gemi battı" denildi.

Rusya daha önce yaptığı açıklamada yangınların söndürüldüğünü ve Moskva'nın yüzebileceğini söylemişti. Dün yapılan açıklamada geminin yüzlerce kişilik mürettebatının Karadeniz'deki başka gemilere tahliye edildiği duyurulmuştu.

Ukrayna'nın Odesa kentinin ordu sözcüsü Moskva'yı Neptün füzeleriyle vurduklarını söylemiş ve bölge valisi de bunu teyit etmişti.

CNN'e konuşan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bu Karadeniz filosuna büyük bir darbe. Bu gemi, Karadeniz'de donanma üstünlüğü kurmalarında önemli rol oynuyordu" dedi.

Kirby, gemiyi neyin batırdığını doğrulayacak bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Le Monde | Fransa’da ikinci tur öncesi popüler seçmen ikna süreci

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in karşı karşıya geleceği ikinci tur seçime 10 gün kaldı. İki aday da ikinci tur için sol seçmeni ve seçime gitmeyenleri ikna etmeye çalışıyor. İki aday için de alım gücü ve enflasyon konuları kampanyada önemli bir yer tutuyor. Macron, cumhurbaşkanlığı döneminde tepki çeken emeklilik reformu konusunda da düzenlemeler yapacağına işaret etti.

Al Jazeera | İsrail güçleri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi: 90 Filistinli yaralandı

İsrail’de geçen haftalarda düzenlenen ve toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs’teki baskınları sürüyor. İsrail polisinin son olarak Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine baskın düzenlediği belirtildi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.